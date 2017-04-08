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08.04.2017  23:30

Чемпіонат Італії. Дубль Ігуаїна приніс Ювентусу перемогу над К'єво. Інші матчі 31 туру

Чемпіонат Італії з футболу сезон 2016/2017

31-й тур

8 квітня

Емполі – Пескара 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – Ель-Каддурі (9), 1:1 – Капрарі (31).

Емполі: Скорупськи, Лоріні, Веселі, Барба, Паскуаль, Крунич, Бюхель (Ель-Хаджі, 71), Кроче, Ель-Каддурі, Марілунго (Пуччареллі, 62), Тьям (Мчедлідзе, 84).

Пескара: Фьорілло, Дзампано, Кампаньяро, Бово, Бірагі, Мемушай, Кулібалі (Верре, 68), Мунтарі (Бруно, 62), Беналі, Баебек (Бругман, 37), Капрарі.

Попередження: Кампаньяро (6), Бово (10), Крунич (26), Бюхель (38), Мунтарі (54).

Атланта - Сассуоло 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - Пеллегріні (36), 1:1 - Крістанте (73)

Ювентус – К`єво 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Ігуаїн (23), 2:0 – Ігуаїн (84).

Ювентус: Буффон, Бардзальї, Алекс Сандро, Ліхтштайнер (Дані Алвес, 85), Ругані, Хедіра, Маркізіо, Стураро (Бонуччі, 72), Куадрадо (Льоміна, 66), Дібала, Ігуаїн.

К`єво: Секулін, Споллі, Гоббі (Іско, 46), Каччаторе, Цесар, Бірса, Радованович, Хетемай (де Гузман, 75), Кастро, Меджоріні (Інглезе, 67), Пелліссьє.

Попередження: Каччаторе (18), Споллі (55), Бонуччі (79).

    І В Н П М О
  1 Ювентус 31 25 2 4 62-20 77
  2 Рома 30 22 2 6 66-26 68
  3 Наполі 30 19 7 4 69-33 64
  4 Лаціо 30 18 6 6 52-31 60
  5 Аталанта 31 18 5 8 52-34 59
  6 Інтер 30 17 4 9 56-33 55
  7 Мілан 30 16 6 8 43-33 54
  8 Фіорентина 30 14 9 7 47-37 51
  9 Сампдорія 30 12 8 10 37-35 44
  10 Торіно 30 10 11 9 56-50 41
  11 К'єво 31 11 5 15 35-45 38
  12 Удінезе 30 10 7 13 38-40 37
  13 Кальярі 30 10 5 15 39-59 35
  14 Болонья 30 9 7 14 29-43 34
  15 Сассуоло 31 9 5 17 38-49 32
  16 Дженоа 30 7 8 15 30-48 29
  17 Емполі 31 5 8 18 18-49 23
  18 Кротоне 30 4 5 21 23-50 17
  19 Палермо 30 3 6 21 25-63 15
  20 Пескара 31 2 8 21 31-68 14
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