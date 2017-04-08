Чемпіонат Італії. Дубль Ігуаїна приніс Ювентусу перемогу над К'єво. Інші матчі 31 туру
Чемпіонат Італії з футболу сезон 2016/2017
31-й тур
8 квітня
Емполі – Пескара 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 – Ель-Каддурі (9), 1:1 – Капрарі (31).
Емполі: Скорупськи, Лоріні, Веселі, Барба, Паскуаль, Крунич, Бюхель (Ель-Хаджі, 71), Кроче, Ель-Каддурі, Марілунго (Пуччареллі, 62), Тьям (Мчедлідзе, 84).
Пескара: Фьорілло, Дзампано, Кампаньяро, Бово, Бірагі, Мемушай, Кулібалі (Верре, 68), Мунтарі (Бруно, 62), Беналі, Баебек (Бругман, 37), Капрарі.
Попередження: Кампаньяро (6), Бово (10), Крунич (26), Бюхель (38), Мунтарі (54).
Атланта - Сассуоло 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - Пеллегріні (36), 1:1 - Крістанте (73)
Ювентус – К`єво 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Ігуаїн (23), 2:0 – Ігуаїн (84).
Ювентус: Буффон, Бардзальї, Алекс Сандро, Ліхтштайнер (Дані Алвес, 85), Ругані, Хедіра, Маркізіо, Стураро (Бонуччі, 72), Куадрадо (Льоміна, 66), Дібала, Ігуаїн.
К`єво: Секулін, Споллі, Гоббі (Іско, 46), Каччаторе, Цесар, Бірса, Радованович, Хетемай (де Гузман, 75), Кастро, Меджоріні (Інглезе, 67), Пелліссьє.
Попередження: Каччаторе (18), Споллі (55), Бонуччі (79).
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Ювентус
|31
|25
|2
|4
|62-20
|77
|2
|Рома
|30
|22
|2
|6
|66-26
|68
|3
|Наполі
|30
|19
|7
|4
|69-33
|64
|4
|Лаціо
|30
|18
|6
|6
|52-31
|60
|5
|Аталанта
|31
|18
|5
|8
|52-34
|59
|6
|Інтер
|30
|17
|4
|9
|56-33
|55
|7
|Мілан
|30
|16
|6
|8
|43-33
|54
|8
|Фіорентина
|30
|14
|9
|7
|47-37
|51
|9
|Сампдорія
|30
|12
|8
|10
|37-35
|44
|10
|Торіно
|30
|10
|11
|9
|56-50
|41
|11
|К'єво
|31
|11
|5
|15
|35-45
|38
|12
|Удінезе
|30
|10
|7
|13
|38-40
|37
|13
|Кальярі
|30
|10
|5
|15
|39-59
|35
|14
|Болонья
|30
|9
|7
|14
|29-43
|34
|15
|Сассуоло
|31
|9
|5
|17
|38-49
|32
|16
|Дженоа
|30
|7
|8
|15
|30-48
|29
|17
|Емполі
|31
|5
|8
|18
|18-49
|23
|18
|Кротоне
|30
|4
|5
|21
|23-50
|17
|19
|Палермо
|30
|3
|6
|21
|25-63
|15
|20
|Пескара
|31
|2
|8
|21
|31-68
|14
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