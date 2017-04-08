Чемпіонат Франції. Лор'ян розгромив Ліон, Фалькао приніс перемогу Монако. Матчі 32 туру
Чемпіонат Франції з футболу сезон 2016/2017
32 тур
8 квітня
Анже – Монако 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Фалькао (61).
Анжер: Летельє, Тома, Траоре, Манко, Сантамарія (Суну, 81), Мангані, Ндойє, Капель, Токо-Екамбі (Пепе, 62), Дьєдіу, Беріго (Бамба, 64).
Монако: Субашич, Жемерсон, Глік, Менді, Фабінью, Дірар (Сідібе, 90), Бакайоко, Бернарду Сілва (Лемар, 65), Туре, Жермен, Фалькао (Моутінью, 83).
Попередження: Мангані (77), Дірар (77), Ндойе (84).
Кан – Монпельє 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 – Сессеньон (49), 0:2 – Іконе (88).
Кан: Веркутр, Женевуа, Бен-Юссеф, Гільбер (Себ, 90), Делаплас, Бесса, Фере, Адеоті (Тель, 79), Роделен (Сане, 88), Карамо, Сантіні.
Монпельє: Піонньє, Покорни, Ілтон, Конгре, Руссійон (Сілла, 72), Будебуз (Ласн, 79), Сессеньон, Мбенза (Іконе, 84), Скірі, Мукіеле, Муньє.
Попередження: Гільбер (13), Сантіні (50), Конгре (55), Будебуз (56), Веркутр (77), Іконе (77), Яхья (77).
Ліон – Лор'ян 1:4 (1:1)
Голи: 1:0 – Толіссо (28), 1:1 – Воріс (42), 1:2 – Марво (49), 1:3 – Муканджо (74), 1:4 – Муканджо (80).
Ліон: Антоні Лопеш, Маммана, Рафаел, Жалле, Янга-Мбіва, Фекір, Феррі (Ляказетт, 64), Корне (Вальбуена, 64), Толіссо, Депай, Гоналон.
Лорьян: Лекомт, Пеберн (Туре, 46), Лотоа (Вакасо, 75), Ле Гофф, Сіані, Марво, Мвуемба, Морейра, Воріс, Аліадьєр (Жанно, 46), Муканджо.
Попередження: Рафаел (12), Лотоа (39), Фекір (44), Маммана (82).
Бордо – Метц 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Малком (14), 2:0 – Вада (50-пен), 3:0 – Вада (52).
Бордо: Каррассо, Левчук, Контенто, Сабалі, Паллуа, Санкаре, Тулалан, Малком, Вада (Плашил, 80), Камано (Уна, 75), Лаборд (Ролан, 84).
Метц: Дідійон, Діаньє, Ассу-Екотто, Бальіу, Фалетт, Коад (Молле, 58), Дукуре, Жуффре (Лежен, 72), Манджек, Нгетте (Матіс, 87), Діабате.
Попередження: Санкаре (7), Тулалан (11), Коад (31), Молле (90).
Вилучення: Ассу-Екотто (90).
Нансі – Ренн 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Дале (11), 2:0 – Діа (51), 3:0 – Діа (65).
Нансі: Нді Ассембе, Сету, Кабако, Кретьєн Бассер, Мауасса (Пюйо, 81), Діа (Робік, 86), Гіделейє, Кюффо (Діарра, 90), Педретті, Мюраторі, Дале.
Ренн: Костіль, Мешер, Афонсу Фігейреду, Данзе, Ньяньон, Прцич (Юну, 82), Шантом (Діакабі, 46), Андре, Саід, Сьо (Калулу, 60), Мубеле.
Попередження: Мюраторі (1), Кюффо (33), Діакабі (67).
Діжон – Бастія 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 – Крівеллі (17), 1:1 – Ле-Мелу (29), 1:2 – Каюзак (58).
Діжон: Рене, Варро, Хаддаді, Шафік, Лотьє, Ле-Мелу (Мартен, 61), Абед, Саммарітано, Амальфітано (Рівьєр, 81), Тавареш, Дьоні (Бела, 62).
Бастія: Лека, Сіоні, Бенгтссон, Джику, Ель-Каутарі, Мостефа, Каюзак, Сент-Максімен, Нгандо (Оніанге, 73), Кулібалі (Нанжис, 46), Крівеллі (Распентіно, 73).
Попередження: Абед (87), Рівьєр (89).
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua