99 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]09.04.2017 02:04 - Сhampion.com.ua
Прем'єр-ліга. 24-й тур. Динамо - Олімпік. Онлайн-коментар матчу
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Динамо
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Олімпік
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Склади команд
9 квітня 2017, 19:30, Україна, Харків, стадіон ОСК Металіст
Арбітр: Анатолій Абдула (Харків)
Асистенти: Андрій Скрипка (Кропивницький), Володимир Володін (Херсон)
Четвертий арбітр: Анатолій Жабченко (Хмельницький)
Арбітр: Анатолій Абдула (Харків)
Асистенти: Андрій Скрипка (Кропивницький), Володимир Володін (Херсон)
Четвертий арбітр: Анатолій Жабченко (Хмельницький)
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