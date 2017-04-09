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1746 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 2 ]
09.04.2017  19:01

Прем'єр-ліга. Матчі 24-го туру. Шахтар програв Чорноморцю

Прем'єр-ліга-2016/17 України з футболу

Другий етап

Матчі 24-го туру

9 квітня

Карпати - Дніпро 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - Сваток (27, автогол), 1:1 - Довбик (50), 1:2 - Довбик (64), 2:2 - Савток (68, автогол)

Карпати: Боровик, Зубейко (Мірошніченко, 90), Дитятьєв, Матвієнко, Лобай, Худоб'як, Філімонов (Гуцуляк, 49), Кльоц, Чачуа (Вербний, 64), Нестеров, Гладкий

Дніпро: Лунін, Нагієв, Польовий, Адамюк, Сваток, Когут (Кочергін, 46), Вакулко (Чеберко, 78), Довбик (Баланюк, 78), Влад, Лунєв, Лопирьонок

Попередження: Когут (28), Нестеров (85), Польовий (89), Вербний (90)

ФК Олександрія - Зоря 0:0

Олександрія: Леванідов, Шендрик, Гітченко (Бондаренко, 61), Сімінін, Басов, Грицук (Мягков, 76), Огиря, Старенький (Леонов, 73), Полярус, Банада, Пономар

Зоря: Левченко, Соболь, Форстер, Гордієнко, Пилявський, Харатін, Петряк, Калітвінцев (Ліпартія, 77), Гречишкін, Бонавентуре (Кадимян, 67), Пауліньо (Любенович, 85)

Попередження: Гордієнко (36), Сімінін (66), Пилявский (68), Грицук (68), Леванідов (69), Форстер (90)

Шахтар - Чорноморець 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - Бернард (28), 1:1 - Андрієвський (38), 1:2 - Еліас (68)

ОНЛАЙН-КОМЕНТАР І ЗВІТ МАТЧУ

Динамо - Олімпік 19:30
Коментарі
 — 2
Антон Зелінський _ 09.04.2017 18:23
Черговий " договорнячок "....
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flatcher _ 09.04.2017 16:11
Днепр забил 4 гола и сыграл вничью
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