Чемпіонат Іспанії. 31 тур. Гранада Кравця поступилася Валенсії, Лас-Пальмас переміг Бетіс
Чемпіонат Іспанії-2016/17 з футболу
Матчі 31-го туру
9 квітня
Гранада – Валенсія 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 – Дзадза (19), 0:2 – Дзадза (21), 0:3 – Санті Міна (55), 1:3 – Понсе (65)
Гранада: Очоа, Інгасон (Бога, 33), Соньє, Еступіньян, Літрі, Карсела-Гонсалес, Агбо (Серджи Сампер, 63), Перейра, Мубарак, Фулькьє, Кравець (Понсе, 46).
Валенсія: Дієго Алвес, Абденнур, Мангаля, Тоні Лато, Жоау Канселу (Мунір, 66), Солер, Парехо, Медран, Монтойя, Санті Міна (Сікейра, 88), Дзадза (Орельяна, 74).
Попередження: Агбо (39), Солер (46), Мубарак (70), Монтойя (74).
Сельта - Ейбар 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - Кіке (13), 0:2 - Леон (51)
Сельта: Альварес, Гомес, Планас, Ронкалья, Фонтас, Діоп, Ернандес (Радоя, 56), Хосабед, Сісто, Россі (Бовю, 35), Хосеп Сеньє (Аспас, 67)
Ейбар: Йоель, Гальвес, Луна, Капа, Раміс, Леон (Пенья, 71), Рівера, Дані Гарсія, Бебе (Гонсалес, 75), Енрік, Кіке (Жунка, 85)
Попередження: Енрік (18), Капа (40), Хосабед (69), Раміс (75)
Осасуна - Леганес 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - Сіовас (16), 1:1 - Леон (36, пен), 2:1 - Леон (71)
Осасуна: Сірігу, Гарсія Субірія, Фуентес, Буньюель, Санхурхо, Меріда, Тьєнса (Чаушич, 62), Олавіде (Торрес, 72), Леон, Кодро, Рів'єр (Беренгер, 46)
Леганес: Яго Еррерін, Мантовані, Ріко (Ель-Жар, 76), Тіто, Сіовас, Моран, Перес, Пірес, Саму, Шимановськи (Мачіс, 68), Герреро (Лусіано, 66)
Попередження: Ріко (13), Тьєнса (24), Пірес (34), Тіто (36), Олавіде (60), Чаушич (64), Моран (89)
Лас-Пальмас - Бетіс 4:1 (1:0)
Голи: 1:0 - Гомес (44), 2:0 - Боатенг (49), 3:0 - Вієра (62), 4:0 - Хесе (83, пен), 4:1 - Рафа Наварро (88)
Лас-Пальмас: Лісоаїн, Лемос, Кастельяно, Маседо, Бігас (Гарсія Сантана, 75), Боатенг (Лівая, 77), Гомес, Домінгес, Вієра (Гарсія, 68), Хесе, Меса
Бетіс: Адан, Тошка, Манді, Мартінес, Пеццелья, Пардо (Мартен, 62), Петрос (Санчес, 54), Себальос, Рафа Наварро, Алегрія (Санабрія, 70), Рубен Кастро
Попередження: Боатенг (29), Лемос (30), Гомес (38), Тошка (58), Манді (65), Пеццелья (74), Рафа Наварро (90)
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Реал
|30
|22
|6
|2
|79-31
|72
|2
|Барселона
|31
|21
|6
|4
|88-28
|69
|3
|Атлетико
|31
|18
|8
|5
|56-24
|62
|4
|Севілья
|31
|18
|7
|6
|56-39
|61
|5
|Вільярреал
|31
|15
|9
|7
|45-24
|54
|6
|Атлетик
|31
|15
|5
|11
|40-36
|50
|+1
|7
|Ейбар
|31
|14
|8
|9
|52-42
|50
|-1
|8
|Реал Сосьєдад
|30
|15
|4
|11
|43-41
|49
|9
|Еспаньол
|31
|12
|10
|9
|43-42
|46
|10
|Сельта
|30
|12
|5
|13
|45-51
|41
|11
|Алавес
|31
|10
|10
|11
|29-38
|40
|12
|Валенсія
|31
|11
|6
|14
|47-54
|39
|13
|Лас-Пальмас
|31
|10
|8
|13
|50-52
|38
|+1
|14
|Малага
|31
|8
|9
|14
|36-47
|33
|-1
|15
|Бетіс
|31
|8
|7
|16
|33-51
|31
|16
|Депортиво
|31
|6
|10
|15
|33-50
|28
|17
|Леганес
|31
|6
|9
|16
|26-48
|27
|18
|Спортинг Х
|30
|5
|7
|18
|31-58
|22
|19
|Гранада
|31
|4
|8
|19
|27-65
|20
|20
|Осасуна
|31
|3
|8
|20
|32-70
|17
|
09.04.2017
Прем'єр-ліга. 24-й тур. Динамо - Олімпік 4:0. Розгром "олімпійців" на Олімпійському
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