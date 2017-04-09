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09.04.2017  23:51

Чемпіонат Іспанії. 31 тур. Гранада Кравця поступилася Валенсії, Лас-Пальмас переміг Бетіс

Чемпіонат Іспанії-2016/17 з футболу

Матчі 31-го туру

9 квітня

Гранада – Валенсія 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – Дзадза (19), 0:2 – Дзадза (21), 0:3 – Санті Міна (55), 1:3 – Понсе (65)

Гранада: Очоа, Інгасон (Бога, 33), Соньє, Еступіньян, Літрі, Карсела-Гонсалес, Агбо (Серджи Сампер, 63), Перейра, Мубарак, Фулькьє, Кравець (Понсе, 46).

Валенсія: Дієго Алвес, Абденнур, Мангаля, Тоні Лато, Жоау Канселу (Мунір, 66), Солер, Парехо, Медран, Монтойя, Санті Міна (Сікейра, 88), Дзадза (Орельяна, 74).

Попередження: Агбо (39), Солер (46), Мубарак (70), Монтойя (74).

Сельта - Ейбар 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - Кіке (13), 0:2 - Леон (51)

Сельта: Альварес, Гомес, Планас, Ронкалья, Фонтас, Діоп, Ернандес (Радоя, 56), Хосабед, Сісто, Россі (Бовю, 35), Хосеп Сеньє (Аспас, 67)

Ейбар: Йоель, Гальвес, Луна, Капа, Раміс, Леон (Пенья, 71), Рівера, Дані Гарсія, Бебе (Гонсалес, 75), Енрік, Кіке (Жунка, 85)

Попередження: Енрік (18), Капа (40), Хосабед (69), Раміс (75)

Осасуна - Леганес 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - Сіовас (16), 1:1 - Леон (36, пен), 2:1 - Леон (71)

Осасуна: Сірігу, Гарсія Субірія, Фуентес, Буньюель, Санхурхо, Меріда, Тьєнса (Чаушич, 62), Олавіде (Торрес, 72), Леон, Кодро, Рів'єр (Беренгер, 46)

Леганес: Яго Еррерін, Мантовані, Ріко (Ель-Жар, 76), Тіто, Сіовас, Моран, Перес, Пірес, Саму, Шимановськи (Мачіс, 68), Герреро (Лусіано, 66)

Попередження: Ріко (13), Тьєнса (24), Пірес (34), Тіто (36), Олавіде (60), Чаушич (64), Моран (89)

Лас-Пальмас - Бетіс 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 - Гомес (44), 2:0 - Боатенг (49), 3:0 - Вієра (62), 4:0 - Хесе (83, пен), 4:1 - Рафа Наварро (88)

Лас-Пальмас: Лісоаїн, Лемос, Кастельяно, Маседо, Бігас (Гарсія Сантана, 75), Боатенг (Лівая, 77), Гомес, Домінгес, Вієра (Гарсія, 68), Хесе, Меса

Бетіс: Адан, Тошка, Манді, Мартінес, Пеццелья, Пардо (Мартен, 62), Петрос (Санчес, 54), Себальос, Рафа Наварро, Алегрія (Санабрія, 70), Рубен Кастро

Попередження: Боатенг (29), Лемос (30), Гомес (38), Тошка (58), Манді (65), Пеццелья (74), Рафа Наварро (90)

    І В Н П М О
  1 Реал 30 22 6 2 79-31 72
  2 Барселона 31 21 6 4 88-28 69
  3 Атлетико 31 18 8 5 56-24 62
  4 Севілья 31 18 7 6 56-39 61
  5 Вільярреал 31 15 9 7 45-24 54
  6 Атлетик 31 15 5 11 40-36 50
+1 7 Ейбар 31 14 8 9 52-42 50
-1 8 Реал Сосьєдад 30 15 4 11 43-41 49
  9 Еспаньол 31 12 10 9 43-42 46
  10 Сельта 30 12 5 13 45-51 41
  11 Алавес 31 10 10 11 29-38 40
  12 Валенсія 31 11 6 14 47-54 39
  13 Лас-Пальмас 31 10 8 13 50-52 38
+1 14 Малага 31 8 9 14 36-47 33
-1 15 Бетіс 31 8 7 16 33-51 31
  16 Депортиво 31 6 10 15 33-50 28
  17 Леганес 31 6 9 16 26-48 27
  18 Спортинг Х 30 5 7 18 31-58 22
  19 Гранада 31 4 8 19 27-65 20
  20 Осасуна 31 3 8 20 32-70 17
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