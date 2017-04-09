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09.04.2017  18:12

Перша ліга. Полтава та Нафтовик зіграли внічию, Верес розбив Скалу. Матчі 24-го туру

Перша ліга-2016/17 України з футболу

Матчі 24-го туру

9 квітня

ФК Полтава - Нафтовик-Укрнафта 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - Нехтій (15), 1:1 - Загинайлов (75)

Скала - Верес 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 - Степанюк (7), 0:2 - Сікорський (41), Степанюк (42)

    І В Н П М О
  1 Іллічівець 24 18 4 2 45-14 58
  2 Десна 24 15 5 4 34-16 50
  3 Верес 24 15 4 5 47-22 49
  4 Колос 24 12 7 5 37-24 43
  5 Нафтовик-Укрнафта 24 11 6 7 36-20 39
  6 Геліос 24 11 6 7 20-15 39
  7 Арсенал-Київ 24 9 8 7 24-21 35
  8 Авангард 24 9 7 8 20-21 34
  9 Черкаський Дніпро 24 8 10 6 21-23 34
+1 10 Оболонь-Бровар 24 8 6 10 27-28 30
-1 11 ФК Полтава 24 10 3 11 25-31 30
  12 Гірник-Спорт 24 7 5 12 32-42 26
  13 Буковина 23 6 7 10 18-24 25
+1 14 Інгулець 24 6 6 12 23-34 24
-1 15 МФК Миколаїв 24 7 3 14 17-28 24
  16 ПФК Суми 24 4 9 11 22-38 21
  17 Скала 24 4 5 15 15-33 17
  18 ФК Тернопіль 23 2 5 16 15-44 11
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