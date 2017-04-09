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361 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]09.04.2017 18:12
Перша ліга. Полтава та Нафтовик зіграли внічию, Верес розбив Скалу. Матчі 24-го туру
Перша ліга-2016/17 України з футболу
Матчі 24-го туру
9 квітня
ФК Полтава - Нафтовик-Укрнафта 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - Нехтій (15), 1:1 - Загинайлов (75)
Скала - Верес 0:3 (0:3)
Голи: 0:1 - Степанюк (7), 0:2 - Сікорський (41), Степанюк (42)
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Іллічівець
|24
|18
|4
|2
|45-14
|58
|2
|Десна
|24
|15
|5
|4
|34-16
|50
|3
|Верес
|24
|15
|4
|5
|47-22
|49
|4
|Колос
|24
|12
|7
|5
|37-24
|43
|5
|Нафтовик-Укрнафта
|24
|11
|6
|7
|36-20
|39
|6
|Геліос
|24
|11
|6
|7
|20-15
|39
|7
|Арсенал-Київ
|24
|9
|8
|7
|24-21
|35
|8
|Авангард
|24
|9
|7
|8
|20-21
|34
|9
|Черкаський Дніпро
|24
|8
|10
|6
|21-23
|34
|+1
|10
|Оболонь-Бровар
|24
|8
|6
|10
|27-28
|30
|-1
|11
|ФК Полтава
|24
|10
|3
|11
|25-31
|30
|12
|Гірник-Спорт
|24
|7
|5
|12
|32-42
|26
|13
|Буковина
|23
|6
|7
|10
|18-24
|25
|+1
|14
|Інгулець
|24
|6
|6
|12
|23-34
|24
|-1
|15
|МФК Миколаїв
|24
|7
|3
|14
|17-28
|24
|16
|ПФК Суми
|24
|4
|9
|11
|22-38
|21
|17
|Скала
|24
|4
|5
|15
|15-33
|17
|18
|ФК Тернопіль
|23
|2
|5
|16
|15-44
|11
— 0
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