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95 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]09.04.2017 18:17
Чемпіонат Англії. МЮ на виїзді обіграв Сандерленд. Матчі 32-го туру
Чемпіонат Англії-2016/17 з футболу
Матчі 32-го туру
9 квітня
Сандерленд - Манчестер Юнайтед 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - Ібрагімович (30), 0:2 - Мхітарян (46), 0:3 - Решфорд (89)
Сандерленд: Пікфорд, Коне, Ов'єдо (Манкільо, 39), Джонс, Денайєр, Ндонг, Кеттермоул (Боріні, 66), Родвелл, Ларссон, Анічебе, Дефо
МЮ: Ромеро, Баї, Шоу (Блінд, 61), Дарміан, Рохо, Феллайні, Погба, Еррера, Мхітарян (Марсьяль, 78), Лінгард (Решфорд, 64), Ібрагімович
Попередження: Шоу (15), Лінгард (64), Феллайні (79), Марсьяль (82), Ндонг (85), Дарміан (90)
Вилучення: Ларссон (43)
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