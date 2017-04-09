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09.04.2017  18:17

Чемпіонат Англії. МЮ на виїзді обіграв Сандерленд. Матчі 32-го туру

Чемпіонат Англії-2016/17 з футболу

Матчі 32-го туру

9 квітня

Сандерленд - Манчестер Юнайтед 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - Ібрагімович (30), 0:2 - Мхітарян (46), 0:3 - Решфорд (89)

Сандерленд: Пікфорд, Коне, Ов'єдо (Манкільо, 39), Джонс, Денайєр, Ндонг, Кеттермоул (Боріні, 66), Родвелл, Ларссон, Анічебе, Дефо

МЮ: Ромеро, Баї, Шоу (Блінд, 61), Дарміан, Рохо, Феллайні, Погба, Еррера, Мхітарян (Марсьяль, 78), Лінгард (Решфорд, 64), Ібрагімович

Попередження: Шоу (15), Лінгард (64), Феллайні (79), Марсьяль (82), Ндонг (85), Дарміан (90)

Вилучення: Ларссон (43)
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