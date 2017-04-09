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13 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
09.04.2017  18:25

Чемпіонат Франції. Матчі 32-го туру. Тулуза та Марсель голів не забили

Чемпіонат Франції-2016/17 з футболу

Матчі 32-го туру

9 квітня

Тулуза - Марсель 0:0

Тулуза: Лафон, Мубандже, Ам'єн Аду, Жюльєн, Діоп, Трехо (Тойвонен, 82), Блен, Бодіжер, Делор (Сомаліа, 86), Брейтвейт, Жан (Дурмаз, 65)

Марсель: Пеле, Сакаї, Роланду, Евра (Бедімо, 73), Сертич, Сансон, Замбо (Лопес, 46), Пайєт, Венкер, Товен (Кабелла, 84), Гоміс

Попередження: Сакаї (41), Гоміс (44), Діоп (81), Мубандже (90)
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