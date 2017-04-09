Вернидуб: Було зрозуміло, що проти Олександрії буде складно грати

Гра 24-го туру УПЛ Олександрія - Зоря була не такою цікавою, якою могла бути.

Про це заявив головний тренер луганського клубу Юрій Вернидуб, який прокоментував нічийний результат матчу з Олександрією (0:0).

"Гра була не такою цікавою, якою могла бути. Обидві команди продовжують боротися за місця, які дадуть можливість грати в єврокубках. Було зрозуміло, що буде складно. Олександрія показує непоганий футбол. Так, у них є ряд травмованих, як власне, і у нас", - зазначив він.

"В цілому, гра була рівною. Будемо рухатися далі. Хотілося б більшого. Особисто я і моя команда - втратили два очки, а не придбали одне", - сказав Вернидуб.

За словами тренера, нападники Зорі не показали той футбол, який продемонструвати у матчі з Шахтарем.

"Ми не забили? Це заслуга суперника. Вони строго зіграли в обороні. Але і була недоробка наших нападників. Бонавентуре і Пауліньо не показали тієї гри, яку продемонстрували в матчі з Шахтарем. Сьогодні вони виглядали блякло. Було мало руху, мало гостроти з їх боку", - пояснив фахівець.

"Відкривалися неправильно, хоча на цьому тижні ми показували їм, куди треба відкриватися і що робити. Через чотири дні нас чекає відповідальний матч в Запоріжжі проти Динамо. Будемо готуватися, виходити і битися. Ну а в кінці подивимося, хто яке місце займе", - наводить слова Вернидуба прес-служба Зорі.