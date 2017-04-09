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27 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]09.04.2017 18:40
Чемпіонат Німеччини. Герта перемогла Аугсбург. Матчі 28-го туру
Чемпіонат Німеччини-2016/17 з футболу
Матчі 28-го туру
9 квітня
Герта - Аугсбург 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - Брукс (12), 2:0 - Штокер (37)
Герта: Ярстейн, Лангкамп, Штарк (Аллан, 80), Платтенгардт, Брукс, Шелбред, Штокер (Міттельштедт, 69), Даріда (Ессвайн, 88), Пекарік, Калу, Ібішевич
Аугсбург: Гітц, Верхаг, Янкер, Макс, Тайгль (Шмід, 85), Кор (Халіл Алтинтоп, 69), Данзо, Байєр, Гу Чжа Чхоль, Фіннбогасон (Усамі, 80), Чжи Дон Вон
Попередження: Кор (42), Даріда (79), Янкер (82)
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