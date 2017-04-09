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09.04.2017  21:17

Бабич: За рахунок правильної організації можна досягати успіху

Чорноморець переміг Шахтар у 24-му турі УПЛ за рахунок правильної організації.

Про це заявив головний тренер одеського клубу Олександр Бабич, який прокоментував перемогу своєї команди над Шахтарем з рахунком 2:1.

"Матч вийшов емоційний. Ми зазнали кадрових проблем. Останньої доби намагалися перебудувати свої позиції. Вимушено опустили Татаркова в крайні захисники. Щодо власне поєдинку, то ми хотіли діяти організовано від оборони й використовувати контратаки", - зазначив він.

"Розуміли, що загрожує кожен футболіст Шахтаря, тому налаштовували хлопців передусім на гру один в один. Не все в нас виходило, було багато небезпечних моментів біля наших воріт. Проте ми витримали, терпіли і працювали до останнього. Знали, що суперник піде чималими силами вперед, і розраховували на вільні зони, на контратакуючі дії", - додав тренер.

На думку тренера "моряків", його команда ще "сирувата" для виступів у єврокубках.

"Коли розпочинався чемпіонат із трьох невдалих матчів, відбулася зустріч, на якій ми намагалися не здіймати жодних розмов про цілі на сезон. Ми йшли від гри до гри. І, опинившись у шістці найкращих, перед нами постало завдання – змагатися з будь-яким суперником і намагатися перемогти", - сказав фахівець.

"Конкретної мети потрапити до Ліги Європи ми не маємо. Розуміємо, що нам бракує кадрового потенціалу і наразі команда ще сирувата для боротьби за єврокубки. Це особисто моя думка", - зауважив Бабич.

Тренер також зазначив, що допоміг його команді і певний фарт.

"Завжди намагаюся донести, що неважливо, з ким граємо: футболіст суперника так само має дві руки, дві ноги, голову. Так, можливо, майстерність є вищою, але за рахунок правильної організації можна досягати успіху", - додав він.

"Звичайно, це певною мірою допомогло, та сьогодні без фарту, без везіння не обійшлося. Якщо б рахунок був 2:2, це був би також позитивний результат і, напевно, більш закономірний", - підкреслив Бабич. слова якого наводить прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар у 24-му турі програв Чорноморцю 1:2 і зазнав першої поразки у поточному сезоні.

Зазначимо, що Чорноморець вперше з квітня 2008 року зумів виграти у Шахтаря.
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