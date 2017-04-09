Ярмоленко забив 90-й гол у чемпіонаті України

Другий гол Андрія Ярмоленка в ворота Олімпіка став для нього 90-м за рахунком в чемпіонаті України.

Він зрівнявся за цим показником з Сергієм Мізіним і Марко Девічем, які ділили 6-е місце в рейтингу бомбардирів за 26 сезонів.

Тепер більше голів, ніж у Ярмоленка, лише у п'яти футболістів за всю нашу історію.

У чотирьох з них - більше сотні забитих м'ячів, пише Команда№1.

Нагадаємо, матч Динамо - Олімпік завершився перемогою столичного клубу з рахунком 4:0.