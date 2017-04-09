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09.04.2017
330 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]09.04.2017 21:40
Ярмоленко забив 90-й гол у чемпіонаті України
Другий гол Андрія Ярмоленка в ворота Олімпіка став для нього 90-м за рахунком в чемпіонаті України.
Він зрівнявся за цим показником з Сергієм Мізіним і Марко Девічем, які ділили 6-е місце в рейтингу бомбардирів за 26 сезонів.
Тепер більше голів, ніж у Ярмоленка, лише у п'яти футболістів за всю нашу історію.
У чотирьох з них - більше сотні забитих м'ячів, пише Команда№1.
Нагадаємо, матч Динамо - Олімпік завершився перемогою столичного клубу з рахунком 4:0.
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09.04.2017
Прем'єр-ліга. 24-й тур. Динамо - Олімпік 4:0. Розгром "олімпійців" на Олімпійському
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