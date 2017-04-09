Срна: Повинні здійснити аналіз матчу й рухатись уперед, адже все в наших руках

Шахтар сам винен у поразці від Чорноморця у 24-му турі УПЛ.

Про це заявив капітан донецького клубу Дарійо Срна.

"Слід привітати одеситів із перемогою. У кожному турі ми створюємо моменти, але багато не реалізовуємо. Натомість суперник оформив два голи й домігся успіху. Таким є закон футболу: коли не забиваєш, то пропускаєш. Самі винні в цій ситуації", - зазначив він.

"Було чимало шансів, якими не скористалися, і на сьогодні це наша єдина велика проблема. І програємо, і виграємо ми лише разом. Повинні здійснити аналіз матчу й рухатись уперед, адже все в наших руках. Сьогодні ми не були досить агресивними в чужому штрафному, плюс успіх був не на нашому боці", - додав Срна.

На думку захисника, необхідно взяти до уваги цей поєдинок і підійти до наступного ще сильнішими.

"Тут нема про що говорити: необхідно взяти до уваги цей поєдинок і підійти до наступного ще сильнішими, з упевненістю в тому, що треба перемогти", - підкреслив Срна, слова якого наводить прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар у 24-му турі програв Чорноморцю 1:2 і зазнав першої поразки у поточному сезоні.

Зазначимо, що Чорноморець вперше з квітня 2008 року зумів виграти у Шахтаря.