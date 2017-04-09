Ребров: Коли залишилося шість кращих команд, не можна говорити про недооцінку

Матч виграють футболісти, які грають з бажанням, а не якісь схеми або моделі гри.

У цьому впевнений головний тренер Динамо Сергій Ребров, який прокоментував перемогу своєї комнади у матчі з Олімпіком у матчі 24-го туру УПЛ.

"Напевно, могло здатися, що сьогодні ми виграли легко, виграли на класі. Але сьогодні я бачив величезне бажання гравців. І не тільки сьогодні, а й в останніх матчах, коли щось змінилося в нашій грі. Повірте, це робота на тренуваннях, це їх концентрація, їх бажання змінити якісь свої функції", - зазначив він.

"Як я вже говорив, не якісь схеми або моделі виграють матч, а футболісти, які в останніх іграх виходять з бажанням і намагаються повернути уболівальників на стадіон і в першу чергу повернути свою впевненість", - заявив Ребров.

Ребров запевнив, що ніякої недооцінки щодо суперника не було.

"З приводу гри ... Коли залишилося шість кращих команд, не можна говорити про недооцінку. Сьогодні всі поставилися до цієї гри серйозно, створили багато моментів, виграли матч, але, що найголовніше - не пропустили і отримали впевненість на наступні ігри", - додав тренер.

Також тренер пролив світло на ситуацію щодо свого майбутнього на посаді головного тренера Динамо.

"Для мене вкрай важливо, щоб у мені було потреба. Я не залишився бо я колись щось виграв. І я, і президент, хочемо побачити прогрес. Якщо є прогрес і є мотивація у футболістів працювати зі мною, напевно, в першу чергу, рішення має приймати президент, а не тільки я", - сказав тререн.

"Я не можу все це коментувати. Так, я дотримуюся своєї думки, до кінця контракту я допрацюю, а потім ми з президентом сядемо і вирішимо. Якщо президента це не влаштовує, він повинен сказати це вам, сказати мені. Зараз ми в абсолютно нормальних стосунках. Що буде в кінці сезону - подивимося", - цитує Реброва прес-служба Динамо.

Нагадаємо, матч Динамо - Олімпік завершився перемогою столичного клубу з рахунком 4:0.