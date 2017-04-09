Суркіс: Ребров після поразки від Зірки хотів подати у відставку

Після поразки Динамо від кропивницької Зірки у 21-му турі УПЛ наставник столичного клубу Сергій Ребров збирався подавати у відставку.

Про це в ефірі телеканалу 2+2 заявив президент Динамо Ігор Суркіс.

"Шахтар чемпіоном ще не став. А ми наче втратили всі шанси, чого нам хвилюватися? Нехай вони тепер хвилюються. Ми повинні виходити і вигравати кожну гру. Якщо ми будемо бачити, що команда прогресує, то Ребров залишиться. Звісно, якщо у нього буде таке бажання", - повідомив Суркіс після матчу з Олімпіком (4:0).

"Ми домовилися з ним. Я ж йому влітку запропонував контракт продовжити, а він сказав: "Давайте, я відпрацюю сезон, а потім вирішимо все за столом переговорів". Якщо Ребров захоче залишитися в Динамо, то ми сядемо і підпишемо новий контракт. Я за те, щоб Ребров залишався і працював", - заявив він.

Суркіс також повідомив, що після поразки від Зірки у 21-му турі, Ребров подзвонив і попросив про звільення.

"Ребров після поразки від Зірки виявив бажання піти. Мені коштувало чимало роботи і нервів щоб його відговорити. Він подзвонив і сказав: "Мені соромно, що сьогодні відрив від Шахтаря такий великий". На що я йому відповів: "Ти продовжуй працювати, я в тебе вірю", - підкреслив Суркіс.

Нагадаємо, матч 24-го туру УПЛ Динамо - Олімпік завершився перемогою столичного клубу з рахунком 4:0.