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11.05.2017  08:48

Тимощук сходив на парад в Росії з георгієвською стрічкою. ФОТО

Почесний громадянин Луцька, екс-капітан збірної України Анатолій Тимощук "засвітився" із георгіївською стрічкою.

Це сталося під час урочистих заходів із нагоди Дня Перемоги у Санкт-Петербурзі.

За інформацією прес-служби пітерського Зеніту, з нагоди 72-й річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні футболісти и тренерский штаб ФК поклали квіти до монумента "Мати-Батьківщина" на Піскаревському меморіальному кладовищі, повідомляє Волинь Post.

Нагадаємо, раніше депутати міськради не зуміли позбавити Тимощука звання Почесний громадянин Луцька через брак голосів.

Раніше повідомлялося, що Тимощук буде працювати тренером в Зеніті.

 
 
Коментарі
 — 6
Logic2009 _ 11.05.2017 09:57
Степан Кулиба:
Ну и что такого, если у Великого Украинского Футболиста есть СВОЯ позиция?
Це не позиція, а конформізм,
тобто відсутність власної думки,
і підігравання владі, якою б вона не була.
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Сергій Лавренюк _ 11.05.2017 09:54
Степан Кулиба:
якщо колаборантство - це позиція, тоді в таких толянів вона є
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Ivan Maksymiv _ 11.05.2017 09:52
Степан Кулиба:
Така "позиція" ще має іншу назву: ЗРАДА.
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Степан Кулиба _ 11.05.2017 09:48
Ну и что такого, если у Великого Украинского Футболиста есть СВОЯ позиция?
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Євген Дусик _ 11.05.2017 09:39
Kulish:
Бытие определяет сознание...
Не "битіє", а бабло...
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