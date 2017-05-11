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8062 перегляди Версія для друку Коментарі [ 6 ]11.05.2017 08:48
Тимощук сходив на парад в Росії з георгієвською стрічкою. ФОТО
Почесний громадянин Луцька, екс-капітан збірної України Анатолій Тимощук "засвітився" із георгіївською стрічкою.
Це сталося під час урочистих заходів із нагоди Дня Перемоги у Санкт-Петербурзі.
За інформацією прес-служби пітерського Зеніту, з нагоди 72-й річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні футболісти и тренерский штаб ФК поклали квіти до монумента "Мати-Батьківщина" на Піскаревському меморіальному кладовищі, повідомляє Волинь Post.
Нагадаємо, раніше депутати міськради не зуміли позбавити Тимощука звання Почесний громадянин Луцька через брак голосів.
Раніше повідомлялося, що Тимощук буде працювати тренером в Зеніті.
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_ 11.05.2017 09:57
Степан Кулиба:Це не позиція, а конформізм,
Ну и что такого, если у Великого Украинского Футболиста есть СВОЯ позиция?
Ну и что такого, если у Великого Украинского Футболиста есть СВОЯ позиция?
тобто відсутність власної думки,
і підігравання владі, якою б вона не була.
Сергій Лавренюк _ 11.05.2017 09:54
Степан Кулиба:
якщо колаборантство - це позиція, тоді в таких толянів вона є
якщо колаборантство - це позиція, тоді в таких толянів вона є
Ivan Maksymiv _ 11.05.2017 09:52
Степан Кулиба:
Така "позиція" ще має іншу назву: ЗРАДА.
Така "позиція" ще має іншу назву: ЗРАДА.
Степан Кулиба _ 11.05.2017 09:48
Ну и что такого, если у Великого Украинского Футболиста есть СВОЯ позиция?
Євген Дусик _ 11.05.2017 09:39
Kulish:Не "битіє", а бабло...
Бытие определяет сознание...
Бытие определяет сознание...
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11.05.2017
Ліга Чемпіонів. 1/2 фіналу. Атлетико - Реал Мадрид 2:1. "Вісенте Кальдерон" гідно попрощався з єврокубками
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