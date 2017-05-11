Тимощук сходив на парад в Росії з георгієвською стрічкою. ФОТО

Почесний громадянин Луцька, екс-капітан збірної України Анатолій Тимощук "засвітився" із георгіївською стрічкою.

Це сталося під час урочистих заходів із нагоди Дня Перемоги у Санкт-Петербурзі.

За інформацією прес-служби пітерського Зеніту, з нагоди 72-й річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні футболісти и тренерский штаб ФК поклали квіти до монумента "Мати-Батьківщина" на Піскаревському меморіальному кладовищі, повідомляє Волинь Post.



Нагадаємо, раніше депутати міськради не зуміли позбавити Тимощука звання Почесний громадянин Луцька через брак голосів.

Раніше повідомлялося, що Тимощук буде працювати тренером в Зеніті.