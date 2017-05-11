Суркіс 5 років тому підписав кабальні контракти з Колліною та Лучі

П`ять років тому за президентства Григорія Суркіса у Федерації футболу України були підписані кабальні контракти з відомим екс-рефері П`єрлуіджи Колліною та його помічником Лучіано Лучі.

Про це ідеться в розслідуванні Sport Arena, де наводяться копії контрактів Колліни та Лучі з ФФУ 5-річної давнини.

Нагадаємо, що Колліна є куратором українських суддів, а Лучі працює з ним із самого початку і очолив у 2015 році комітет арбітрів ФФУ.

Колліна прийшов у ФФУ працювати із зарплатою в 50 000 тисяч євро на місяць, а Лучі - 5 тисяч євро. З роками ця сума мала лише зростати. Це було у 2010 році, коли ФФУ очолював Григорій Суркіс. У 2012 році перед тим як залишити ФФУ Григорій Суркіс ще на три роки пролонгував угоду з Колліною та його італійським помічником.

Як зазначає видання, в контракті обох італійців Суркісом прописані пункти, в яких зазначається, що у разі розірвання контракту Колліна та Лучі отримують компенсації у сумі річного окладу.

Також наводяться цікаві пункти контракту Колліни. Ось один з них:

"За наявності прохання, Куратор має право приїжджати з гостем. Куратор також має право на те, щоб його сім'я супроводжувала його на збори в Анталії під час зимової перерви".

У Лучі також є схожий пункт контракту 18.2: "Авіаквитки С (бізнес-клас), апартаменти класа люкс чи 5-зірковий готель, авто с особтистим водієм і постійний перекладач".