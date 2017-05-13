Екс-очільник ФФУ натякнув, що Суркіс з Коломойським проплачували безлади на стадіонах
Григорій Суркіс та Ігор Колоймоський могли бути причетні до організації безладів на стадіонах в Україні.
Про це в інтерв`ю Футбол 24 заявив колишній очільник Федерації футболу України Анатолій Коньков.
"Я покликав свого друга Олександра Олексійовича Чуваєва, щоб він послухав, про що ми з вами говоримо. Він майже 30 років пропрацював в прокуратурі, був головним слідчим у Генеральній прокуратурі України, заслужений юрист України.
Коли ми почали працювати, він відповідав за безпеку на стадіонах. Коли почали підставляти ці Суркіси, Коломойські, коли почали платити гроші у Львові людям, які приходили так званими "фанами", які потім петарди кидали, коли грала збірна України, ці неподобства на стадіонах", - заявив Коньков.
Очевидно, що пан Коньков мав на увазі дискваліфікацію Арени-Львів у 2013 році до 2018 року через поведінку уболівальників, коли на матчі із Сан-Маріно на поле фани кидали фаєри, а через заборонені FARE банери стадіон отримав таку тривалу дискваліфікацію.
У журналістськиз колах також ходила інформація, що дискваліфікація Арени--Львів, то була спланована акція, а вигдіна вона могла бути Григорію Суркісу, що в ті часи втрачав свій вплив в українському футболі.
Раніше Коньков розповів, що Суркіс платив гроші Колліні з власної кишені.
|Анатолій Коньков
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12.05.2017
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