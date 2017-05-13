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Екс-очільник ФФУ натякнув, що Суркіс з Коломойським проплачували безлади на стадіонах

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1320 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 2 ]
13.05.2017  15:32

Екс-очільник ФФУ натякнув, що Суркіс з Коломойським проплачували безлади на стадіонах

Григорій Суркіс та Ігор Колоймоський могли бути причетні до організації безладів на стадіонах в Україні.

Про це в інтерв`ю Футбол 24 заявив колишній очільник Федерації футболу України Анатолій Коньков.

"Я покликав свого друга Олександра Олексійовича Чуваєва, щоб він послухав, про що ми з вами говоримо. Він майже 30 років пропрацював в прокуратурі, був головним слідчим у Генеральній прокуратурі України, заслужений юрист України.

Коли ми почали працювати, він відповідав за безпеку на стадіонах. Коли почали підставляти ці Суркіси, Коломойські, коли почали платити гроші у Львові людям, які приходили так званими "фанами", які потім петарди кидали, коли грала збірна України, ці неподобства на стадіонах", - заявив Коньков.

Очевидно, що пан Коньков мав на увазі дискваліфікацію Арени-Львів у 2013 році до 2018 року через поведінку уболівальників, коли на матчі із Сан-Маріно на поле фани кидали фаєри, а через заборонені FARE банери стадіон отримав таку тривалу дискваліфікацію.

У журналістськиз колах також ходила інформація, що дискваліфікація Арени--Львів, то була спланована акція, а вигдіна вона могла бути Григорію Суркісу, що в ті часи втрачав свій вплив в українському футболі.

Раніше Коньков розповів, що Суркіс платив гроші Колліні з власної кишені.

Анатолій Коньков
Коментарі
 — 2
руслан49 _ 13.05.2017 16:19
Чим дискваліфікація Лвів-Арени була вигідна Григорію Суркісу?
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viva_1970 _ 13.05.2017 16:15
А якже лист ФФУ під "керівництвом" Конькова до ФІФА з проханням дискваліфікувати "Львів-Арену"? Це також проплатив Суркіс?
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