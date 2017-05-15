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17.05.2017  23:30 - Сhampion.com.ua

Кубок України. Фінал. Шахтар - Динамо 1:0. Фонсека стріляє дублем. Ребров, на вихід?


Шахтар
FT
1:0
(0:0)
Динамо
Склади команд
30. П'ятов, 33. Срна, 5. Кучер, 44. Ракицький, 31. Ісмаілі, 6. Степаненко, 74. Коваленко (17. Малишев, 83), 11. Марлос, 28. Тайсон, 10. Бернард (59. Зубков, 90+1), 19. Феррейра (18. Ордець, 90+3)

Запасні: 26. Шевченко, 2. Бутко, 9. Дентіньо, 99. Бланко-Лещук

Головний тренер: Паулу Фонсека		 35. Коваль, 4. Пантич, 5. Антунеш, 8. Шепелєв, 9. Морозюк, 10. Ярмоленко, 16. Сидорчук (17. Рибалка, 68), 19. Гармаш, 24. Віда, 41. Бєсєдін, 44. Кадар (15. Циганков, 84)

Запасні: 72. Рудько, 14. Очігава, 25. Гонсалес, 26. Бурда, 29. Буяльський

Головний тренер: Сергій Ребров
Голи
1:0 - Марлос (80)
Попередження і вилучення
Срна (56), Феррейра (77), П'ятов (90+3) Сидорчук (54), Карад (76), Гармаш (90+2)
17 травня 2017, 21:00, Україна, Харків, стадіон ОСК Металіст

Арбітр: Костянтин Труханов (Харків)
Асистенти: Олександр Войтюк (Запоріжжя), Олег Плужник (Харків)
Четвертий арбітр: Юрій Можаровський (Львів)
Звіт про матчОнлайн-репортаж

Паулу Фонсека у свій перший же сезон в Шахтарі оформив золотий дубль. Після дострокового виграшу чемпіонату України гірники у фіналі Кубка України здолали київське Динамо з рахунком 1:0.

Якщо ера португальця в Шахтарі лише розпочинається, то свій літопис на посаді головного тренера Динамо Сергій Ребров цілком може завершити, вже після черової поразки від Шахтаря. Принаймні про це писали ЗМІ, якщо Ребров програє Кубок України.

Хоча для Динамо в цій грі все могло закінчитися не так драматично.

Знову після цього матчу усі будуть згадувати тему суддівства. Перший момент - призначення пенальті у ворота Динамо на шостій хвилині матчу. Після удару головою Ракицького м`яч влучив у руку Пантича в карному. Гравець Динамо був спиною до гравця, що пробивав і суддя Труханов вказав на 11-метрів. А ось з позначки Марлос вирішив пробити а-ля Мілевський у матчі ЧС-2006 зі Швейцарією, і поцілив у поперечку воріт, а далі Динамо вже відбилося.

Другий спірний момент стався на 75-й хвилині. Гармаш, котрий весь матч штовхався із Срною, виграв боротьбу у хорвата на кутовому прапорці і той заїхав динамівцю по ногах. На той момент у Срни вже було в активі попередження і цілком логічним було б для арбітра Труханова запалити перед капітаном Шахтаря червоне світло. Але чомусь рефері цього не зробив, а через п`ять хвилин Шахтар забив переможний гол...

Сам же матч був майже "сухим" на моменти біля обох воріт. Окрім пенальті у першому таймі варто згадати лише прохід Ярмоленка в карний, коли він обійшов П`ятова і з незручної правої пробив повз ворота. Якщо в перші 45-ть хвилин Шахтар вів гру першим номером, а Динамо віддало центр поля, то другий тайм вже проходив за цілком рівної гри обох команд.

Перша ж атака у завершальні 45-ть хвилин завершилася ударом з метрів 23-х Ярмоленка - П`ятов забрав круглого. Відповідь гірників була небезпечною, але Коваленко не зумів дотягнутися до м`яча після небезпечного прострілу на 11 метрів. Після запального старту на полі знову був обережний футбол без ризиків і моментів в атаці.

Після моменту з фолом Срни на Гармашу, що не отримав адекватної відповідді від судді, емоції на полі вибухнули. В одному з моментів Кадар та Ферейра зчепилися на газоні після грубої гри від обох. У результаті обидва отримали по попередженню.

А на 80-й хвилині Шахтар забив гол. Гольову передачу Марлосу віддав П`ятов, і бразилець обійшов чотирьох гравців Динамо і ударом по центру воріт метрів з 20 поцілив у верхній кут воріт Коваля, який трохи далі вийшов з рамки, і навіть не поворухнувся. Гол на совісті захисту Динамо, що супроводжував Марлоса в цьому забігу лише поглядом. Марлос ще довго святкував цей м`яч, навіть заплакав.

 

Динамо залишалося десять хвилин, плюс додатковий час, щоб щось змінити в рахунку на табло. Нічого не вийшло. Заміни Реброва гру не посилили. Шахтар вистояв легко, зіграв добре у відборах і на відбій. У Києва не знайшлося гравця, який міг повести команду вперед. Так, добре виглядав Гармаш, бився Ярмоленко. Але на всю команду Динамо двох футблістів, мабуть, замало.

Після фінального свистка уболівальники Динамо по-швидкому намалювали плакат із фото Ярмоленка і написом: "Ти ж обіцяв"!!!. Нагадаємо, що Ярмоленко в цій грі обіцяв битися насмерть.
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