Кубок України. Фінал. Шахтар - Динамо 1:0. Фонсека стріляє дублем. Ребров, на вихід?

90 + 4' - На цьому все! Лунає фінальний свисток, який сповіщає про перемогу Шахтаря у фіналі Кубка України над Динамо. Слідом за чемпіонством Шахтар виграє і Кубок України. Динамо ж у цьому сезоні без трофеїв. Дякую за увагу!

90 + 3' - П'ятов за затримку часу "гірчичник" отримав

90 + 3' - Ордець з'явився на полі замість Феррейри

90 + 3' - Гармаш жовту таки отримав

90 + 2' - Знову центрі уваги Гармаш, який в атаці правила порушив на половині поля Шахтаря

90 + 2' - Гармаш з дальньої дистанції розрядив свою гармату - повз ворота пішов снаряд

90 + 1' - Зубков вийшов на поле замість Бернарда

90' - Три хвилини компенсовано у другому таймі

89' - Циганков виконав навісну передачу у карний, однак там відбилися без проблем "гірники" на другому поверсі та ледь не провели контратаку

89' - Шепелєв лівим флангом намагався пройти у карний - заробив кутовий

88' - Не може Динамо ніяк зачепитися за м'яч та провести атаку, Шахтар продовжує активно пресингувати і це у нього класно виходить

86' - Бернард зазнав пошкодження в ігровому епізоді, потребує допомоги лікарів бразилець

84' - Ребров також робить заміну: Кадара змінив Циганков

83' - Коваленка змінив на полі Малишев

83' - Фонсека тільки зараз готує першу заміну, Малишев незабаром з'явиться на полі

82' - Не очікували захисники Динамо, що сам наважиться на удар бразилець - за це і поплатилися

80' - ГОООООООООЛ! Марлос забиває і виводить Шахтар вперед за 10 хвилин до завершення основного часу! Сам пройшов кількох захисників Динамо бразилець та потужним ударом пробив 9-тку воріт Коваля, який навіть не поворухнувся!

80' - Ярмоленко знову в офсайді опинився

78' - Феррейра увірвався до карного Динамо з правого флангу, але пробив над поперечкою воріт Коваля!

77' - Феррейра також жовту картку отримав - за розмови

76' - Пішло поїхало, фол за фолом. Емоцій більше ніж футбола. Кадар грубо грає проти Феррейри

75' - Срна грубо зіграв проти Гармаша на лівому фланзі. Труханов поки пробачає хорвата і не дає йому другу жовту картку

74' - Динамо відвело гру від власних воріт і на цю хвилину більше володіє м'ячем

72' - Кутовий заробили кияни, пішла подача з кута поля, після якої відбулася скидка у напрямку Ярмоленка, який смикнувся, але не зміг у падінні переправити м'яч у ворота суперника

71' - Ярмоленко простріл виконав у карний з правого флангу, однак Кучер все прочитав та вибив м'яч в аут

69' - Феррейра завдав удару головою після навісу від Срни з кута поля, але несильним вийшов удар - Коваль забирає м'яч у руки

68' - Рибалка змінив на полі Сидорчука

67' - Ярмоленко таки пробиває П'ятова, перегравши того 1 на 1, але зробив це вінгер Динамо з офсайду

67' - Вже 7 хвилин не виходить м'яч за межі поля

65' - Обережність виходить на перший план, не хоче ніхто відкриватися, доволі закрита гра

62' - Тайсон з-за меж карного пробивав, влучив в опонента. Небагато тримається м'яч в ногах обох команд, якийсь сумбурний футбол демонструють на цю хвилину

60' - Обмінялися атаками команди, нічого небезпечного біля воріт обох команд, а під час атаки Шахтаря Марлос проти Гармаша в атаці фолить

58' - Кучер під час розіграшу штрафного Шахтаря фолить в атаці проти Антунеша

58' - Динамічніше виглядає старт другого тайму, бодай вже щось створюється попереду, але рахунок залишається 0:0

56' - Пробив Ракицький у стінку з гравці Динамо, намагався на добиванні зіграти Срна, але хорват замість м'яча поцілив у ногу супернику - жовта картка для капітана Шахтаря

54' - Гармаш проти Марлоса на підступах до карного фолить. Небезпечний штрафний для "гірників" і жовта картка для Сидорчука, який не впорався з емоціями

53' - Кияни штрафний заробили, швидко розіграли його, у результаті Ярмоленко знову з гострого кута виходив на ворота П'ятова, але несильно пробив точно в руки голкіперу Шахтаря

52' - Шахтар вже 4-й кутовий заробив у цьому матчі, але на другому поверсі Динамо грає поки бездоганно

50' - Ну ось так, після спроби Ярмоленка знову відійшло Динамо в оборону і вже 5 хвилин Шахтар володіє м'ячем

49' - Ярмоленко заблокував удар Ракицького, Шахтар перехопив м'яч та продовжує насідати на ворота киян

48' - Коваленко не зміг замкнути простріл від Ісмаїлі з лівого, а вже другим темпом не зміг завдати удару після прострілу від Срни з протилежного флангу

46' - Динамо зі старту тайму пішло вперед і таки завдало першого удару - Ярмоленко з середньої дистанції пробивав, але майже по центру пішов постріл, тому П'ятов намертво зафіксував м'яч

46' - Розпочався другий тайм матчу фіналу Кубка України Шахтар - Динамо

45 + 1' - Нічого цікавого у компенсований час. Відпочинемо

45' - Хвилину компенсовано у першому таймі

45' - Сидорчук у наступній атаці також вирішив пробити, але здалеку - без проблем для П'ятова, який бачив момент удару

45' - Ярмоленко! Ох! Після передачі від Сидорчука вийшов з гострого кута 1 на 1 з П'ятовим, зміг того прибрати, але з неробочої правої пробив з гострого кута повз ворота!

44' - Степаненко з дальньої дистанції пробивав, але бачив все Коваль і без проблем забрав м'яч у руки

43' - Морозюк в офсайд потрапив

42' - Знову за центр поля проходить боротьба, скажімо відверто, доволі нудний перший тайм показують команди. Крім нереалізованого пенальті від Марлоса і нічого згадати

40' - Шахтар відповідає своєю атакою, у результаті якої в атаці порушив правила Тайсон

38' - Ще один "момент" від Динамо, цього разу від Срни рикошетом м'яч пішов в корпус Сидорчука, а від Сергія вже у руки П'ятову

37' - Динамо перспективний штрафний заробило, Морозюк виконав подачу у карний, але спокійно "гірники" відбилися

35' - Феррейра в атаці рукою собі підіграв, все бачить головний арбітр та фіксує порушення правил

34' - Динамо всім складом на власній половині поля обороняється, поки не може Шахтар зламати ці оборонні редути

32' - Тайсон у карному на подачу партнера відгукнувся, вже намагався пробити з-під захисника, але вчасно Пантич допоміг своєму партнеру по захисту та нівелював загрозу

30' - Ну ось затяжна атака донецького клубу завершилася блокуванням в атаці від Ісмаїлі. Багато напруги, дрібних фолів, але мінімум гострих моментів на цю хвилину матчу

28' - Швидка втрата м'яч у Динамо, знову Шахтар володіє м'ячем, і знову довго готує позиційну атаку

27' - Феррейра фолить проти Віди у центрі поля, штрафний швидко розіграли кияни

25' - Перехопили кияни таки м'яч, але атаки підопічних Реброва завершилася неточним навісом з лівого флангу від Антунеша

24' - Вже дві хвилини у центрі поля катають м'яч "гірники", поки без просування до воріт Коваля

22' - Доволі низький темп демонструють команди. Ярмоленко опинився на ударній позиції, але тільки кінчиком бутси у падінні зачепи м'яч ,який став легкою здобиччю для П'ятова. Антунеш йому асистував

19' - Гармаш знову в центрі уваги, цього разу після пасу від Ярмоленка пробивав головою хавбек Динамо, але вийшов несильним удар і точно в руки П'ятову

18' - Гармаш занадто сильно виконав навіс з лівого флангу у напрямку карного - пішов м'яч над воротами донецького Шахтаря

17' - Марлос несильно низом з лінії карного пробив по воротах Динамо - легка здобич для Коваля

16' - Кияни відповіли своєю атакую, але вона також дивідендів не принесла. Поки лише один момент з пенальті за перші 16 хвилин матчу ми побачили

14' - Ісмаїлі неточний простріл виконав з лівого флангу карного - від воріт для Динамо

12' - Кучер грубо зіграв проти Гармаша, наступивши тому на ногу, але обійшлося без жовтої для Олександра і без травми для хавбека Динамо

11' - Динамо трохи намагається заспокоїти гру після такого розвитку подій, знову на власній половині поля катають м'яч кияни

10' - Отже, нули залишаються на табло ОСК Металіст, обидві команди обмінялися черговими атаками, але цього разу справа до моментів не дійшла

8' - Не забиває Марлос з 11 метрів, намагався у стилі Паненки перекинути Коваля бразилець, але опустив м'яч на поперечку воріт!

6' - Ого, вже на 6-й хвилині матчу арбітр призначає пенальті за гру рукою. Срна виконав зі штрафного подачу у карний, а там Пантич рукою зіграв

5' - Після подачі з кута поля Кучер в атаці сфолив проти Ярмоленка

5' - Ісмаїлі з лівого флангу простріл виконав, який пішов уздовж ворот. Після від Морозюка м'яч залишив межі поля і пішов на кутовий

4' - Шахтар перехопив м'яч, але діє так само, як і Динамо, переважно на власній половині поля - не форсують події обидві команди, поки у розвідці

3' - Ярмоленко в офсайді опинився

2' - Не вийшло зі старту створити загрозу воротам П'ятова, поки без активного просування вперед

2' - Динамівці розпочали з центра поля, але поки тримають м'яч на власній половині поля переважно

1' - Доброго вечора, шановні читачі Чемпіона. Фінальний матч Кубка України між донецьким Шахтарем та київським Динамо розпочався!