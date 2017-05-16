Зозуля призупинив кар'єру в збірній України

Український форвард Роман Зозуля, права якого належать іспанському Бетісу, вирішив призупинити свою кар'єру в збірній України.

Відповідну заяву гравець розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Я вирішив призупинити свою кар'єру гравця збірної України. Я довго до цього йшов. Але вважаю, що це рішення найкращє на данний момент. Я ввідавався команді кожного матчу. Я завжди готовий битися як в останнє. Зараз я чудово розумію, що я не є гравцем рівня збірної. В мене немає практики", - зазначив він.

"Тільки найсильніші та кращі повинні бути у лавах збірної. Це моя особиста думка. Я не хочу бути людиною, яка буде займати місце молодого та талановитого гравця. Я хочу бути не лише футболістом, який є в заявці збірної, а частиною великої футбольної сім'ї", - пояснив Зозуля.

Нападник пообіцяв, що зробить все можливе для того, щоб бути гідним гравцем.

"Я готовий завойовувати місце в збірній. Готовий кожен матч викладатись як останній, рвати газон та серце за нашу країну на всіх фронтах гри команди. Хочеться сказати, що я дуже вдячний кожному, хто висловлює мені довіру та підтримує у цей важкий час. Дякую вам, це мене надихає та забов'язує рухатись далі", - заявив він.

"Обіцяю, що я зроблю все, щоб бути достойним гравцем! Коли в мене буде достатьно ігрової практики, та тренери побачуть, що я є достойним бути гравцем збірної, я з гордістю вдягну футболку с тризубом на серці! Але зараз саме час дати дорогу тим хлопцям, які заслуговують проявити себе!" - додав Зозуля.

Він також зауважив, що не прощається зі збірною назавжди.

"Зараз я буду всіма думками з вами, моя сім'я! Я не кажу допобачення - я просто хочу знову показати, що є достойним гравцем збірної України!", - підкреслив Зозуля.

Раніше повідомлялося, що Зозуля веде переговори з Нью-Йорк Космос.

Також була інформація, що Зозуля може піти в оренду в іспанський клуб, якщо доб'ється дозволу від ФІФА.

Як відомо, Бетіс віддав Зозулю у Райо Вальєкано, але змушений був повернув його через конфлікт з фанатами.

Згодом футболісти Бетіса виступили на підтримку Зозулі.

Чемпіон також публікував думку іспанських ЗМІ, що жодних підстав для звинувачень Романа немає