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7721 перегляд Версія для друку Коментарі [ 1 ]16.05.2017 23:12
ЗМІ: На базі Дніпра створять команду в Другій лізі
Виконавчий директор Дніпра Андрій Русол днями збирав команду, щоб повідомити, що в наступному сезоні нова команда на базі Дніпра стартує в другій лізі.
У цій команди вже є сформований бюджет, всім гравцям будуть запропоновані такі ж умови як в Прем'єр-лізі.
Буде поставлене завдання за один сезон піднятися в першу лігу, стало відомо порталу Динамомания.
Нагадаємо, що з Дніпра в цьому сезоні зняли 15 очок за борги, і у нього мало шансів бути атестованим в новому сезоні з тієї ж причини.
Чемпіон ще в січні 2017 року писав, що мільярдер Ігор Коломойський бліьше не буде фінансувати Дніпро в власних коштів.
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Руслан Клименко _ 17.05.2017 09:58
В унитаз.
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