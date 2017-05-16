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16.05.2017  23:12

ЗМІ: На базі Дніпра створять команду в Другій лізі

Виконавчий директор Дніпра Андрій Русол днями збирав команду, щоб повідомити, що в наступному сезоні нова команда на базі Дніпра стартує в другій лізі.

У цій команди вже є сформований бюджет, всім гравцям будуть запропоновані такі ж умови як в Прем'єр-лізі.

Буде поставлене завдання за один сезон піднятися в першу лігу, стало відомо порталу Динамомания.

Нагадаємо, що з Дніпра в цьому сезоні зняли 15 очок за борги, і у нього мало шансів бути атестованим в новому сезоні з тієї ж причини.

Чемпіон ще в січні 2017 року писав, що мільярдер Ігор Коломойський бліьше не буде фінансувати Дніпро в власних коштів. 
Коментарі
 — 1
Руслан Клименко _ 17.05.2017 09:58
В унитаз.
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