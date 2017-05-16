ЗМІ: На базі Дніпра створять команду в Другій лізі

Виконавчий директор Дніпра Андрій Русол днями збирав команду, щоб повідомити, що в наступному сезоні нова команда на базі Дніпра стартує в другій лізі.

У цій команди вже є сформований бюджет, всім гравцям будуть запропоновані такі ж умови як в Прем'єр-лізі.

Буде поставлене завдання за один сезон піднятися в першу лігу, стало відомо порталу Динамомания.

Нагадаємо, що з Дніпра в цьому сезоні зняли 15 очок за борги, і у нього мало шансів бути атестованим в новому сезоні з тієї ж причини.

Чемпіон ще в січні 2017 року писав, що мільярдер Ігор Коломойський бліьше не буде фінансувати Дніпро в власних коштів.