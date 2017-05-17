Телеканал Коломойського має виплатити запорізькому Металургу 6,1 млн грн боргу

Згідно з рішенням суду, телеканал 2+2 винен ФК Металург (Запоріжжя) 6 млн 116 тисяч 707,73 грн. за надання прав на трансляцію всіх домашніх матчів команди у чемпіонаті України з футболу та інших послуг та прав за ліцензійним договором від 13 липня 2015 року.

18 жовтня 2016 року Господарський суд міста Києва ухвалив відповідне рішення за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Професійний футбольний клуб Металург Запоріжжя до Товариства з обмеженою відповідальністю Гравіс-Кіно (телеканал 2+2), повідомляє Футбол 24.

2 лютого 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив це рішення без змін, а апеляційну скаргу 2+2 без задоволення.

14 березня Вищий господарський суд України не задовольнив і касаційну скаргу телеканалу.

У лютому 2017 року ТОВ Гравіс-Кіно звернулося до Господарського суду Києва з заявою про відстрочку виконання рішення суду на 5 років, але в цьому також отримало відмову.

17 березня 2017 року на виконання рішення суду відділ примусового виконання рішень управління Державної виконавчої служби у м. Києві видав відповідний наказ.

4 травня Гравіс-Кіно звернулося до Господарського суду Києва з проханням розстрочити виконання рішення про стягнення боргу строком на один рік – до травня 2018 року. Розгляд цієї заяви призначений на 23 травня.

5 травня до суду також надійшла скарга Гравіс-Кіно на дії та постанови державного виконавця.

ЇЇ розгляд призначено на 8 червня.

До речі, згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ Професійний футбольний клуб Металург-Запоріжжя з 10 березня 2016 року знаходиться в стані припинення на підставі рішення Господарського суду Запорізької області про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Раніше стало відомо, що запорізький Металург отримав нового спонсора та повертається на Славутич-Арену.