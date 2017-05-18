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3179 переглядів Версія для друку Коментарі [ 1 ]18.05.2017 09:39
Фонсеку в Ахметова переманить ПСЖ - ЗМІ
Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека може покинути команду.
За інформацією французьких ЗМІ, наставника "гірників" хоче в себе бачити ПСЖ.
Повідомляється, що португалець замінить на посаді головного тренера парижан Унаї Емері, який провів доволі неоднозначний сезон на "Парк Де Пренс", пише Футбол Україна.
Додамо, раніше Фонсека заявляв, що хоче ще довгий час тренувати Шахтар та виграти із ним трофеї.
Нагадаємо, 17 травня, доннечани перемогли у фіналі Кубка України київське Динамо (1:0).
|Паулу Фонсека
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Андрей Волосович _ 18.05.2017 10:56
кря-кря
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17.05.2017
Кубок України. Фінал. Шахтар - Динамо 1:0. Фонсека стріляє дублем. Ребров, на вихід?
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