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Футбол. Фонсеку в Ахметова переманить ПСЖ - ЗМІ
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3179 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 1 ]
18.05.2017  09:39

Фонсеку в Ахметова переманить ПСЖ - ЗМІ

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека може покинути команду.

За інформацією французьких ЗМІ, наставника "гірників" хоче в себе бачити ПСЖ.

Повідомляється, що португалець замінить на посаді головного тренера парижан Унаї Емері, який провів доволі неоднозначний сезон на "Парк Де Пренс", пише Футбол Україна.

Додамо, раніше Фонсека заявляв, що хоче ще довгий час тренувати Шахтар та виграти із ним трофеї.

Нагадаємо, 17 травня, доннечани перемогли у фіналі Кубка України київське Динамо (1:0).

Паулу Фонсека
Коментарі
 — 1
Андрей Волосович _ 18.05.2017 10:56
кря-кря
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