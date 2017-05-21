Суркіси втратили при націоналізації Приватбанку майже 250 млн доларів, 574 тис євро та 1 млрд грн

Через націоналізацію Приватбанку сім'я Суркісів втратила 248,6 млн доларів і 574 тис. євро в кіпрській філії банку як юридичні особи, а також понад 1,04 млрд грн в Україні - як фізичні особи.

Як повідомляє Дзеркало тижня, для більш-менш обізнаних спостерігачів зв'язок власників Динамо з екс-власником Приватбанку очевидний.

"Навіть у справі "6 офшорів", вже програній Приватбанком у судах двох інстанцій, проглядається зв'язок між бізнесменами. Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP - це ті самі шість компаній, які теж подали позови проти НБУ, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) і "Приватбанку".

Вони також мають претензії до 105-го рішення НБУ і вважають, що до осіб, пов'язаних із колишніми власниками банку, не належать", - йдеться в статті.

Джерело зазначає, що всі згадані компанії засновані в один день, зареєстровані за однією адресою у Великобританії і вказують одину поштову адресу.

"Різниця між ними лише в тому, що станом на 20 лютого 2017 року три перші компанії належали Ользі Романовій (дружині Ігоря Суркіса), а решта - Поліні Ковалик (першій дружини його брата Григорія Суркіса)", - йдеться в матеріалі.

Автор зазначає, що рішення суду за позовом Суркісів проти НБУ, прийняте на користь позивачів, зобов'яже державу виплачувати ці кошти.

"Суть всіх суперечок зводиться до одного - неправомірності рішення №105 комісії НБУ з питань визначення пов'язаних із Приватбанком осіб і зупинки ФГВФО операцій за поточними, депозитними, кореспондентським або іншими рахунками в "Приватбанку", - йдеться в статті.

Раніше повідомлялося, що Суркіси втратили на націоналізації Приватбанку до 300 млн доларів.