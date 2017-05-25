Прем'єр-ліга. 31-й тур. Шахтар - Динамо. 2:3. Останнє "українське класико" сезону за Ребровим

У п'ятницю, 26-го травня, відбувся останній матч сезону 2016/17 між донецьким Шахтарем та київським Динамо. Гра вже не мала ніякого турнірного значення, адже "гірники" гарантували собі золоті медалі ще за 4 тури до завершення УПЛ. У свою чергу для Динамо перемога у матчі була справою престижу. Цілком можливо, що саме результат матчу якось вплинув на подальшу долю Сергія Реброва у керма столичного клубу.

Так, наставник столичного клубу вирішив "не вигадувати велосипед", як то було у матчі проти Зорі у минулому турі, а випустив на поле ОСК Металіст бойовий склад. У свою чергу Фонсека дав відпочити майже половині основного складу, випустивши у старті тих гравців, які отримують в сезоні менше ігрової практики. Тут у складі "гірників" опинился і молоді Зубков за Танковським, вийшли у старті Азеведо та Алан Патрік. Каніболоцького змінив у воротах Микита Шевченко. Відсутні були П'ятов, Срна, Степаненко, Ісмаїлі, Ракицький, у запасі гру почали Бернард, Марлос, Тайсон. Втім, навіть таким складом Шахтар показав доволі налагоджену гру, але про це нижче.

Перші десять хвилин тайму команди провели у боротьбі за центр поля. Моментів біля обох вріт особливо не виникало, тому Шевченко та Коваль були без роботи. Вже у середині тайму Динамо таки пішло великими силами вперед. Підопічні Реброва включили високий пресинг на половині поля суперника і змусили молодих Танковського та Коваленка помилитися біля власного карного - у підсумку м'яч перехопив Гармаш, який обігрався з Ярмоленком і завершив атаку потужним пострілом під поперечку воріт Шевченка. Сталося це на 20-й хвилині матчу.

Світлина ФК Шахтар

Але не довго "музика грала". Команди почали грати без центра поля і Шахтар вже через три хвилини зрівняв рахунок. Тут вже "привіт" опорній зоні Динамо, яка дала спокійно пройти Алану Патріку до карного і розрядити низом удар у дальній кут воріт Коваля. Захисит киян лише поглядом проводжав м'яч у власні ворота.

До перерви матч знову пішов за малюнком перших 20 хвилин тайму. Хоча одну класну нагоду мав Шахтар. На 35-й хвилині свою команду врятував Віда, який в останній момент постелився під постріл Феррейри з вбивчої позиції та перевів м'яч на кутовий. Надалі команди провели доволі нудний відрізок гри і пішли на перерву за рахунку 1:1.

Другий тайм матчу нагадав початок першого. Перші 5 хвилин команди грали обережно, а потім розкрилися. На 52-й хвилині помилився молодий Танковський, який збив у власному карному Сидорчука - арбітр вказав на точку. До м'яча підійшов Ярмоленко, який без проблем розвів Шевченка та м'яч по різних кутах. Але і цього разу кияни довго не буди попереду. Шахтарю знадобилося удвічі більше часу, тобто вже 6 хвилин, щоб знову відновити паритет на табло: Дентіньо вивели 1 на 1 з Ковалем, бразилець поклав голкіпера Динамо на газон, а потім запустив м'яч під поперечку майже порожніх воріт столичного клубу.

Світлина ФК Шахтар

Що сподобалося далі, так це характер Динамо, який гравці мусили проявляти весь поточний сезон. Так, Шахтар після другого голу дещо розслабився, але це його проблеми. Гості більше атакували, створювали моменти і таки втретє вийшли вперед. На 72-й хвилині Ярмоленко без проблем замкнув передачу від Морозюка з правого флангу. Ніхто не тримав Андрія, тому для гравця такого класу замкнути такий точний пас було доволі легкою справою. Лише після чергового пропущеного Шахтар пішов вперед, але втретє зрівняти рахунок підопічні Фонсеки вже не змогли.

Варто згадати два класних моменти від Феррейри та Танковського, але їх удари майже впритул на лінії парирував Коваль. Не допомогли Шахтарю і заміни в обличчі основних футболістів - Марлос, Бернард та Тайсон доволі гостро діяли попереду, але Динамо втримало позитивний для себе рахунок, хоча і завершувало матч переважно грою на відбій. Не будемо гадати, як ця перемога вплине на подальшу долю Реброва, але Динамо в останньому "класико" сезону показало одну зі своїх кращих ігор проти Шахтаря.