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28.05.2017  22:50 - Сhampion.com.ua

Ахметов: Київське Динамо знаходиться у надійних руках Суркіса

Київське Динамо знаходиться у надійних руках президента клубу Ігоря Суркіса.

Про це у інтерв'ю телеканалу Футбол 1 заявив президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов, який оцінив рівень чемпіонату України, а також загадав протистояння Динамо, Шахтаря, Металіста та Дніпра у 90-х.

"Наш чемпіонат зараз хворіє. У 90-х він також хворів, але у нас була конкуренція з Динамо. Пам'ятаю, як завждли лаялися з братами Сукісами, але я за це їм вдячний. Це створило конкуренцію. Трохи згодом з 'явилися потужні команди в обличчі Металіста та Дніпра - чемпіонат став набагато сильніше", - зазначив Ахметов.

"Звісно, якщо порівнювати з тим, що було п'ять років тому і зараз, то наш чемпіонат хворіє. Якщо Олександр Ярославський та Ігор Коломойський повернуться у футбол, то це буде дуже чудово, адже чемпіонат стане сильнішим. Треба, щоб у нашій першості з'являлося більше керівників клубів, для яких футбол важливіше за гроші, щоб вони фінансували футбольні академії, розвивали український футбол в цілому", - заявив президент Шахтаря.

Рінат Ахметов також висловив думку, що київське Динамо знаходиться у надійних руках Ігоря Суркіса.

"Я впевнений, що Динамо знаходиться у надійних руках", - зазначив Ахметов.

Він також додав, що скучив за футболом на трибунах.

"Мені без футболу дуже важко. Я точно знаю, що не був на матчах Шахтаря більше 3-х років. Хочеться прийти, подивитися гру, підтримати команду, але життя покаже, а час - це кращий лікар", - підкреслив Ахметов.

Нагадаємо, президент Шахтаря також заявив, що його клуб відкритий для пропозицій в плані продажу ключових гравців.

Нагадаємо, Шахтар у поточному сезоні зробив дубль - "гірники" виграли чемпіонат України а також національний Кубок.

Як відомо, Ахметов особисто приїхав на нагородження Шахтаря у Києві.

Рінат Ахметов
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