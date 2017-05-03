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611 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
03.05.2017  23:35

Ліга чемпіонів. 1/2 фіналу. Ювентус на виїзді впевнено обіграв Монако

Ліга Чемпіонів сезон 2016/2017

1/2 фінала

Перші матчі

3 травня

Монако - Ювентус 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - Ігуаїн (26), 0:2 - Ігуаїн (59)

ОНЛАЙН-КОМЕНТАР І ЗВІТ МАТЧУ
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