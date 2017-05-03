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03.05.2017
611 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]03.05.2017 23:35
Ліга чемпіонів. 1/2 фіналу. Ювентус на виїзді впевнено обіграв Монако
Ліга Чемпіонів сезон 2016/2017
1/2 фінала
Перші матчі
3 травня
Монако - Ювентус 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - Ігуаїн (26), 0:2 - Ігуаїн (59)
— 0
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