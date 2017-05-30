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30.05.2017  10:59 - Сhampion.com.ua

Палкін зменшив собі зарплату у Шахтарі на 100 тисяч гривень через аліменти?

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін за останні роки зменшив свою зарплату в клубі більше, ніж на 100 тисяч гривень.

У розпорядженні Чемпіона є інсайдерска інформація щодо офіційної зарплати Палкіна в Шахтарі за останні 10 років.

Наприклад, у 2005 році його зарплата складала 62 тисячі гривень на місяць. Вже у 2011 році Палкін "по-білому "заробляв 183 тисячі гривень.

А у 2013 році генеральний директор клубу отримує вже 78 тисяч гривень.

Як писав Чемпіон раніше, у 2016 році офіційна зарплата Палкіна складала вже 74 тисячі гривень без урахування податку.

Нагадаємо, що "чорна" зарплата Палкіна в Шахтарі складає 30 тисяч доларів на місяць без урахування премій.

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що з 2013 року Палкіна розшукує суд за несплату аліментів.

 
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