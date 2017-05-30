Суркіс: Мені ніхто не пропонував стати віце-президентом ФФУ
Григорій Суркіс не отримував пропозицій стати віце-президентом Федерації футболу України.
Про це старший з братів Суркісів заявив у коментарі Футбольному клубу.
Проте нинішній віце-президент УЄФА і не спростував можливості бути обраним на Конгресі ФФУ 16 червня у керівний склад федерації.
"По-перше, мені таких пропозицій не надходило. По-друге, я ніде не читав про наміри пана Павелка внести мою кандидатуру на посаду віце-президента після того, як він буде переобраний президентом ФФУ на новий термін. Ну і, по-третє, сам я теж не напрошувався до Андрія Васильовича у заступники. Не можуть же без мене мене одружувати", - сказав він.
"Хоча, як показує багаторічний досвід спілкування з деякими громадянами, була б людина, а плітка швидко приготується. Тому поспішаю заспокоїти вічно заклопотаних моєю долею групу товаришів - у регаліях недоліку не маю", - заявив Григорій Суркіс.
Раніше повідомлялося, що Суркіс планує повернутися до керівництва українського футболу.
Екс-арбітр ФІФА припустив, що Суркіс через два роки піде на футбольну пенсію.
|Григорій Суркіс
Нагадаємо, що у березні 2014 року Григорій Суркіс запевняв, що ніколи не повернеться на керівну посаду у Федерацію футболу України.
"Це пройдений етап для мене. Я готовий допомагати українському футболу, ділитися досвідом. Але все це можна робити і не сидячи у кріслі президента ФФУ", - сказав тоді він.
А на запитання, скільки ж існує відсотків, що він може повернутися у крісло президента ФФУ, Суркіс категорично відповів: "Нуль!"
На відео з 55:50 хв
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30.05.2017
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