Суркіс: Мені ніхто не пропонував стати віце-президентом ФФУ

Григорій Суркіс не отримував пропозицій стати віце-президентом Федерації футболу України.

Про це старший з братів Суркісів заявив у коментарі Футбольному клубу.

Проте нинішній віце-президент УЄФА і не спростував можливості бути обраним на Конгресі ФФУ 16 червня у керівний склад федерації.

"По-перше, мені таких пропозицій не надходило. По-друге, я ніде не читав про наміри пана Павелка внести мою кандидатуру на посаду віце-президента після того, як він буде переобраний президентом ФФУ на новий термін. Ну і, по-третє, сам я теж не напрошувався до Андрія Васильовича у заступники. Не можуть же без мене мене одружувати", - сказав він.

"Хоча, як показує багаторічний досвід спілкування з деякими громадянами, була б людина, а плітка швидко приготується. Тому поспішаю заспокоїти вічно заклопотаних моєю долею групу товаришів - у регаліях недоліку не маю", - заявив Григорій Суркіс.

Раніше повідомлялося, що Суркіс планує повернутися до керівництва українського футболу.

Екс-арбітр ФІФА припустив, що Суркіс через два роки піде на футбольну пенсію.

Григорій Суркіс

Нагадаємо, що у березні 2014 року Григорій Суркіс запевняв, що ніколи не повернеться на керівну посаду у Федерацію футболу України.

"Це пройдений етап для мене. Я готовий допомагати українському футболу, ділитися досвідом. Але все це можна робити і не сидячи у кріслі президента ФФУ", - сказав тоді він.

А на запитання, скільки ж існує відсотків, що він може повернутися у крісло президента ФФУ, Суркіс категорично відповів: "Нуль!"

На відео з 55:50 хв