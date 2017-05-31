ЗМІ: Якщо Хацкевич очолить Динамо, допомагати йому будуть Шацьких та Лужний
У разі якщо головним тренером Динамо стане Олександр Хацкевич, в його тренерський штаб увійде екс-гравець киян Максим Шацьких.
Про це повідомляє Динамомания.
Зараз Шацьких працює асистентом Юрія Мороза в Динамо U-19.
Також за інформацією видання, у тренерський штаб може увійти Олег Лужний.
Лужний займав посаду асистента головного тренера Динамо з 2006 по 2012 рік, а в 2007 і 2010 був виконуючим обов'язки головного тренера.
Раніше повідомлялося, що Шовковський і Хацкевич провели зустріч з Ігорем Суркісом.
Остаточну відповідь на питання, чи продовжить Ребров роботу з Динамо, буде дано протягом декількох найближчих днів.
Нагадаємо, Суркіс і Ребров поки не змогли вирішити, чи продовжать співпрацю.
Президент клубу зауважив, що все знаходиться на стадії переговорів.
|Максим Шацьких
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30.05.2017
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