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31.05.2017  13:23

ЗМІ: Якщо Хацкевич очолить Динамо, допомагати йому будуть Шацьких та Лужний

У разі якщо головним тренером Динамо стане Олександр Хацкевич, в його тренерський штаб увійде екс-гравець киян Максим Шацьких.

Про це повідомляє Динамомания.

Зараз Шацьких працює асистентом Юрія Мороза в Динамо U-19.

Також за інформацією видання, у тренерський штаб може увійти Олег Лужний.

Лужний займав посаду асистента головного тренера Динамо з 2006 по 2012 рік, а в 2007 і 2010 був виконуючим обов'язки головного тренера.

Раніше повідомлялося, що Шовковський і Хацкевич провели зустріч з Ігорем Суркісом.

Остаточну відповідь на питання, чи продовжить Ребров роботу з Динамо, буде дано протягом декількох найближчих днів.

Нагадаємо, Суркіс і Ребров поки не змогли вирішити, чи продовжать співпрацю.

Президент клубу зауважив, що все знаходиться на стадії переговорів.

Максим Шацьких
Коментарі
 — 1
Volodymyr Napivpan _ 31.05.2017 15:07
Я не розумію, чому Суркіси не можуть призначити тренером ФК Динамо Мирона Маркевича? Зараз здається він без команди. Думаю його вміння і досвід допоможуть команді з Києва гідно конкурувати за чемпіонський титул. Я звісно нічого не маю проти Шовковського і Хацкевича. Але я знаю цих людей виключно як талановитих гравців. Як тренери вони себе ще ніяк не проявили. І довіряти їм таку титуловану команду як "Динамо" думаю зарано.
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