ЗМІ: Якщо Хацкевич очолить Динамо, допомагати йому будуть Шацьких та Лужний

У разі якщо головним тренером Динамо стане Олександр Хацкевич, в його тренерський штаб увійде екс-гравець киян Максим Шацьких.

Про це повідомляє Динамомания.

Зараз Шацьких працює асистентом Юрія Мороза в Динамо U-19.

Також за інформацією видання, у тренерський штаб може увійти Олег Лужний.

Лужний займав посаду асистента головного тренера Динамо з 2006 по 2012 рік, а в 2007 і 2010 був виконуючим обов'язки головного тренера.

Раніше повідомлялося, що Шовковський і Хацкевич провели зустріч з Ігорем Суркісом.

Остаточну відповідь на питання, чи продовжить Ребров роботу з Динамо, буде дано протягом декількох найближчих днів.

Нагадаємо, Суркіс і Ребров поки не змогли вирішити, чи продовжать співпрацю.

Президент клубу зауважив, що все знаходиться на стадії переговорів.