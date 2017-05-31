Уболівальники Дніпра зірвали матч з Волинню через кинуту петарду у воротаря

Матч 32-го туру Дніпро - Волинь так і не був закінчений через поведінку уболівальників господарів.

На старті другого тайму уболівальники дніпрян кинули у штрафну Волині петарду, що розірвалася поряд з воротарем луцької команди. Після цього, головний арбітр матчу Іван Бондар вирішив забрати команди з поля і припинити гру. У свою чергу уболівальники Дніпра влашутвали справжнє фаєр-шоу на стадіоні.

Після першого тайму рахунок був 1:0 на користь Дніпра.

Нагадаємо, що за підсумками сезону і Дніпро і Волинь залишають УПЛ.

Раніше повідомлялося, що з нового сезону Дніпро взагалі може припинити своє існування через борги Ігоря Коломойського перед футболістами, УЄФА та колишніми тренерами та відсутність фінансування.

Також була інформація, що на базі Дніпра буде створена нова команда у Другій лізі чемпіонату України з футболу.