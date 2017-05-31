Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Фонсека забере Петряка на перший збір Шахтаря
Ярмоленко став найкращим бомбардиром Прем`єр-ліги з 15 голами
Ярмаш заявив про завершення кар`єри
Ребров залишив Динамо - офіційно
Олександрія завоювала путівку в Лігу Європи

Прем'єр-ліга. Зоря обіграла Олімпік, Карпати перемогли Зірку, Інші матчі 32-го туру + Таблиця

31.05 20:50
 
Новини
22:40
Футбол. Фонсека забере Петряка на перший збір Шахтаря
22:23
Футбол. Ярмоленко став найкращим бомбардиром Прем`єр-ліги з 15 голами
21:56
Футбол. Ярмаш заявив про завершення кар`єри
21:37
Футбол. Ребров залишив Динамо - офіційно
21:30
Теніс. Ролан Гаррос. Савчук пройшла до другого кола в парному розряді
Усі новини
4156 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
31.05.2017  21:37

Ребров залишив Динамо - офіційно

Головний тренер Динамо Сергій Ребров після матчу з Чорноморцем заявив, що йде у відставку.

Про це він сказав на післяматчевій прес-конференції по закінченні матчу 32 туру УПЛ з Чорноморцем (2:1)

"Ми потисли з Ігорем Михайловичем (Суркісом. Прим. Чемпіона) руки і не будемо продовжувати співпрацю. Я хочу подякувати президенту, що він дав можливість працювати з цією великою командою. Дав мені досвід, тих гравців і дякую уболівальникам. Побажав усім вдачі", - заявив Ребров.

Також Ребров зазначив, що в нього є пропозиції від кількох команд.

"Я поки не вів ні з ким переговорів. Коли був у Лондоні до мене підходили люди, запитували. Поки буде пауза, я домовився з кількома командами, подивлюся їх збори. Поки ж хочу присвятити трохи часу своїй сім`ї", - сказав Ребров.

Після трьох років роботи в клубі Ребров і керівництво Динамо не стали подовжувати контракт. За ці три роки двічі Ребров вигравав титул чемпіонів України.

Раніше повідомлялося, що команду, швидше за все, очолить Олександр Хацкевич.

Сергій Ребров
Коментарі
 — 0

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
31.05.2017

Прем'єр-ліга. 32-й тур. ФК Олександрія - Шахтар 1:1. Другий шанс для Шарана
Олександрія вдома зіграла внічию із Шахтарем та таки змогла вийти у кваліфікацію Ліги Європи
Прем'єр-ліга. 32-й тур. Динамо - Чорноморець 2:1. Кияни залишили Одесу без єврокубків
Прем'єр-ліга затвердила формат чемпіонату з плей-офф за виживання
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter