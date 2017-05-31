Ребров залишив Динамо - офіційно

Головний тренер Динамо Сергій Ребров після матчу з Чорноморцем заявив, що йде у відставку.

Про це він сказав на післяматчевій прес-конференції по закінченні матчу 32 туру УПЛ з Чорноморцем (2:1)

"Ми потисли з Ігорем Михайловичем (Суркісом. Прим. Чемпіона) руки і не будемо продовжувати співпрацю. Я хочу подякувати президенту, що він дав можливість працювати з цією великою командою. Дав мені досвід, тих гравців і дякую уболівальникам. Побажав усім вдачі", - заявив Ребров.

Також Ребров зазначив, що в нього є пропозиції від кількох команд.

"Я поки не вів ні з ким переговорів. Коли був у Лондоні до мене підходили люди, запитували. Поки буде пауза, я домовився з кількома командами, подивлюся їх збори. Поки ж хочу присвятити трохи часу своїй сім`ї", - сказав Ребров.

Після трьох років роботи в клубі Ребров і керівництво Динамо не стали подовжувати контракт. За ці три роки двічі Ребров вигравав титул чемпіонів України.

Раніше повідомлялося, що команду, швидше за все, очолить Олександр Хацкевич.