Екс-гравець Дніпра підтвердив, що Коломойський більше не дає грошей на клуб

Мільярдер та власник Дніпра Ігор Коломойський більше не дає грошей на футбольний клуб.

Про це в програмі Моя гра з Алою Бублій розповів екс-гравець Дніпра Руслан Костишин.

За його словами, клуб виживає за рахунок власних трансферів.

"Ніхто нічого не знає в Дніпрі. Власник на зв'язок не виходить. Живе Дніпро зараз за рахунок грошей від трасферов футболістів.

Я говорив з Дімою (Михайленко, головний тренер Дніпра, - прим. Footballua.tv), і він каже, що найстрашніше, що не розумієш, що тебе чекає далі.

Ти не знаєш буде команда, або не буде, в якій лізі. Але я думаю, що команда залишиться, але не знаю, в якому форматі. Дніпро з такими уболівальниками зникнути не може, - сказав Костишин.

Чемпіон ще в січні 2017 року писав, що Коломойський відмовився вкладати власні кошти у футбольний клуб.