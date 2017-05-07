Екс-гравець Дніпра підтвердив, що Коломойський більше не дає грошей на клуб
Мільярдер та власник Дніпра Ігор Коломойський більше не дає грошей на футбольний клуб.
Про це в програмі Моя гра з Алою Бублій розповів екс-гравець Дніпра Руслан Костишин.
За його словами, клуб виживає за рахунок власних трансферів.
"Ніхто нічого не знає в Дніпрі. Власник на зв'язок не виходить. Живе Дніпро зараз за рахунок грошей від трасферов футболістів.
Я говорив з Дімою (Михайленко, головний тренер Дніпра, - прим. Footballua.tv), і він каже, що найстрашніше, що не розумієш, що тебе чекає далі.
Ти не знаєш буде команда, або не буде, в якій лізі. Але я думаю, що команда залишиться, але не знаю, в якому форматі. Дніпро з такими уболівальниками зникнути не може, - сказав Костишин.
Чемпіон ще в січні 2017 року писав, що Коломойський відмовився вкладати власні кошти у футбольний клуб.
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07.05.2017
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