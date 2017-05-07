Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Чемпіонат Іспанії. 36 тур. Алавес здолав Атлетик
Екс-гравець Дніпра підтвердив, що Коломойський більше не дає грошей на клуб
Порошенко вирішив привітати Шахтар з ювілейним чемпіонством
Прем'єр-ліга України 28 тур. Сталь приймає Карпати
Ярмоленко: Є бажання спробувати себе в сильнішому чемпіонаті
Срна розповів, як вітали Ахметова з чемпіонством по телефону
Новини
14:50
Футбол. Чемпіонат Іспанії. 36 тур. Алавес здолав Атлетик
14:36
Футбол. Екс-гравець Дніпра підтвердив, що Коломойський більше не дає грошей на клуб
13:59
Футбол. Порошенко вирішив привітати Шахтар з ювілейним чемпіонством
13:47
Футбол. Прем'єр-ліга України 28 тур. Сталь приймає Карпати
13:08
Футбол. Ярмоленко: Є бажання спробувати себе в сильнішому чемпіонаті
Усі новини
646 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
07.05.2017  14:36

Екс-гравець Дніпра підтвердив, що Коломойський більше не дає грошей на клуб

Мільярдер та власник Дніпра Ігор Коломойський більше не дає грошей на футбольний клуб.

Про це в програмі Моя гра з Алою Бублій розповів екс-гравець Дніпра Руслан Костишин.

За його словами, клуб виживає за рахунок власних трансферів.

"Ніхто нічого не знає в Дніпрі. Власник на зв'язок не виходить. Живе Дніпро зараз за рахунок грошей від трасферов футболістів.

Я говорив з Дімою (Михайленко, головний тренер Дніпра, - прим. Footballua.tv), і він каже, що найстрашніше, що не розумієш, що тебе чекає далі.

Ти не знаєш буде команда, або не буде, в якій лізі. Але я думаю, що команда залишиться, але не знаю, в якому форматі. Дніпро з такими уболівальниками зникнути не може, - сказав Костишин.

Чемпіон ще в січні 2017 року писав, що Коломойський відмовився вкладати власні кошти у футбольний клуб.
Коментарі
 — 0

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
07.05.2017

Прем'єр-ліга. 28-й тур. Динамо - ФК Олександрія. Онлайн-коментар матчу
Початок 7 травня о 19:30
Прем'єр-ліга. 28-й тур. Шахтар - Зоря 3:2. Перший для Фонсеки, 10-й для "гірників"
Ліга Європи. 1/2 фіналу. Сельта - Манчестер Юнайтед 0:1. Великий крок на шляху до фіналу
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter