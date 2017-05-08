Гармаша вдруге за місяць визнали найкращим гравцем туру Прем'єр-ліги

УПЛ, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь в іграх 28-го туру.

Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

До складу експертної ради увійшли Олег Венглинський, Геннадій Орбу, Дмитро Поворознюк, Вадим Місюра, Сергій Нагорняк, Олександр Сопко, Віктор Грачов, Ігор Циганик, Ігор Шуховцев, Олександр Денисов, Леонід Буряк.

За підсумком голосування перемогу здобув нападник Динамо Денис Гармаш, який у матчі з Олександрією відзначився двома забитими м’ячами.

Він трохи випередив оборонця Шахтаря Ярослава Ракицького.

Нагадаємо, Гармаш визнавався найкращим гравцем 25-го туру Прем'єр-ліги.