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6409 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 1 ]
08.05.2017  15:51

УПЛ отримала від ФІФА вказівку зняти 6 очок з Волині

УПЛ отримала лист від ФІФА із вказівкою позбавити Волинь 6 очок за борг перед екс-гравцем команди Сашею Стевичем.

Як відомо, сам Стевич дав відстрочку Волині до 10 травня.

Якщо клуб не погасить борг, то рішення ФІФА вступить в силу, пише Sport Arena.

Раніше повідомлялося Волинь досі не розплатилася із Зіркою за трансфер Немчанінова. 

Також була інформація, що ФІФА зобов'язала Волинь розрахуватися зі Стевичем протягом 30 днів і виписала грошовий штраф.

Саша Стевич
Коментарі
 — 1
SashaLutsk _ 08.05.2017 18:01
А якщо таке покарання не подіє - будуть відсторонені від єврокубків аж до 2019 року... :) :) :)
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