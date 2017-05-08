УПЛ отримала від ФІФА вказівку зняти 6 очок з Волині

УПЛ отримала лист від ФІФА із вказівкою позбавити Волинь 6 очок за борг перед екс-гравцем команди Сашею Стевичем.

Як відомо, сам Стевич дав відстрочку Волині до 10 травня.

Якщо клуб не погасить борг, то рішення ФІФА вступить в силу, пише Sport Arena.

Раніше повідомлялося Волинь досі не розплатилася із Зіркою за трансфер Немчанінова.

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