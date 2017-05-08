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6409 переглядів Версія для друку Коментарі [ 1 ]08.05.2017 15:51
УПЛ отримала від ФІФА вказівку зняти 6 очок з Волині
УПЛ отримала лист від ФІФА із вказівкою позбавити Волинь 6 очок за борг перед екс-гравцем команди Сашею Стевичем.
Як відомо, сам Стевич дав відстрочку Волині до 10 травня.
Якщо клуб не погасить борг, то рішення ФІФА вступить в силу, пише Sport Arena.
Раніше повідомлялося Волинь досі не розплатилася із Зіркою за трансфер Немчанінова.
Також була інформація, що ФІФА зобов'язала Волинь розрахуватися зі Стевичем протягом 30 днів і виписала грошовий штраф.
|Саша Стевич
— 1
_ 08.05.2017 18:01
А якщо таке покарання не подіє - будуть відсторонені від єврокубків аж до 2019 року... :) :) :)
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