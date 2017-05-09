Селезньов забив п'ятий гол за Карабюкспор

Нападник Карабюкспора Євген Селезньов забив єдиний гол у матчі проти Османлиспора.

Український форвард реалізував пенальті на 64-й хвилині.

Селезньов в поточному сезоні за Карабюкспор забив 5 голів і віддав дві гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Селезньов перед завершенням кар`єри хоче зіграти на Донбас-Арені.



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