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916 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]09.05.2017 08:13
Селезньов забив п'ятий гол за Карабюкспор
Нападник Карабюкспора Євген Селезньов забив єдиний гол у матчі проти Османлиспора.
Український форвард реалізував пенальті на 64-й хвилині.
Селезньов в поточному сезоні за Карабюкспор забив 5 голів і віддав дві гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Селезньов перед завершенням кар`єри хоче зіграти на Донбас-Арені.
Kardemir Karabükspor 1-0 Osmanlispor FK Yevhen... live-football3
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