Останнє в розділі
270 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.06.2017 14:14
Іллічівець оголосив про перейменування в Маріуполь і запропонував три варіанти нової емблеми
Іллічівець офіційно змінив назву на Маріуполь.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Нагадаємо, за назву Маріуполь раніше проголосували вболівальники на офіційному сайті клубу і міському порталі Маріуполя.
Після перейменування клуб запропонував фанатам вибрати нову емблему з трьох варіантів.
|Світлина з сайту ФК Маріуполь
— 0
|
09.06.2017
Чому Ярмоленко - нетиповий футболіст, а Циганков стане новим Бейлом. Світові ЗМІ - про кращих гравців УПЛ
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua