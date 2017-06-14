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14.06.2017  14:14

Іллічівець оголосив про перейменування в Маріуполь і запропонував три варіанти нової емблеми

Іллічівець офіційно змінив назву на Маріуполь.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, за назву Маріуполь раніше проголосували вболівальники на офіційному сайті клубу і міському порталі Маріуполя.

Після перейменування клуб запропонував фанатам вибрати нову емблему з трьох варіантів. 

Світлина з сайту ФК Маріуполь
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