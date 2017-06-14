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Фігурне катання. У Росії можуть відібрати чемпіонат Європи з фігурного катання
592 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.06.2017 14:24
Колишній гравець донецького Металурга очолив тель-авівський Маккабі
Маккабі з Тель-Авіва оголосив про призначення на посаду головного тренера Йорді Кройфа.
Заради цієї посади Йорді відмовляється від поста спортивного директора клубу, яку займав з літа 2012 року.
Відзначимо, що це перший самостійний тренерський досвід в кар'єрі 43-річного голландця.
Нагадаємо, що в сезонах 2006/2007 та 2007/2008 Кройф захищав кольори донецького Металурга, за який провів 28 поєдинків в чемпіонаті України.
|Йорді Кройф
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09.06.2017
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