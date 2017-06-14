Колишній гравець донецького Металурга очолив тель-авівський Маккабі

Маккабі з Тель-Авіва оголосив про призначення на посаду головного тренера Йорді Кройфа.

Заради цієї посади Йорді відмовляється від поста спортивного директора клубу, яку займав з літа 2012 року.

Відзначимо, що це перший самостійний тренерський досвід в кар'єрі 43-річного голландця.

Нагадаємо, що в сезонах 2006/2007 та 2007/2008 Кройф захищав кольори донецького Металурга, за який провів 28 поєдинків в чемпіонаті України.