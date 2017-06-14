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Фігурне катання. У Росії можуть відібрати чемпіонат Європи з фігурного катання
595 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.06.2017 14:44
Український голкіпер змінив клуб в Росії
32-річний голкіпер Ярослав Годзюр став гравцем Урала з Єкатеринбурга.
Про це повідомляє твіттер російської команди.
ОФИЦИАЛЬНО: Сегодня контракт с #ФКУрал заключил 32-летний голкипер Ярослав Годзюр! Ярослав, добро пожаловать в Екатеринбург! pic.twitter.com/3c7FugeGIL— ФК Урал (@FCURAL) 14 червня 2017 р.
Про деталі контракту не розголошується.
Відзначимо, що Годзюр є уродженцем Івано-Франківська. Останні вісім років провів в грозненському Тереку.
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