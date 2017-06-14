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Фігурне катання. У Росії можуть відібрати чемпіонат Європи з фігурного катання
213 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.06.2017 15:15
Карноза отримав серйозну травму та може покинути Чорноморець
Артур Карноза отримав важку травму коліна, через яку ризикує пропустити тривалий термін.
Про це розповів наставник Чорноморця Олександр Бабич.
"Під питанням майбутнє в Чорноморці Артура Карнози. По ходу сезону він отримав дуже серйозну травму хрестоподібних зв'язок коліна, і поки що ми не можемо на нього розраховувати", – цитує Бабича sportarena.
Карноза перейшов у Чорноморець із Карпат в лютому 2017 року.
|Артур Карноза
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09.06.2017
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