Карноза отримав серйозну травму та може покинути Чорноморець

Артур Карноза отримав важку травму коліна, через яку ризикує пропустити тривалий термін.

Про це розповів наставник Чорноморця Олександр Бабич.

"Під питанням майбутнє в Чорноморці Артура Карнози. По ходу сезону він отримав дуже серйозну травму хрестоподібних зв'язок коліна, і поки що ми не можемо на нього розраховувати", – цитує Бабича sportarena.

Карноза перейшов у Чорноморець із Карпат в лютому 2017 року.