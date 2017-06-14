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Футбол. Український голкіпер перебрався в російський Урал
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14.06.2017  15:58

Український голкіпер перебрався в російський Урал

Український воротар Ярослав Годзюр продовжить кар'єру в Уралі.

Попереднім клубом 32-річного голкіпера був Терек.

В Україні Годзюр виступав за Чорногору, Газовик-Скалу і Динамо-2.

Відзначимо, що на сайті РФПЛ гравець числиться громадянином Росії.
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