Останнє в розділі
Фігурне катання. У Росії можуть відібрати чемпіонат Європи з фігурного катання
289 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.06.2017 15:58
Український голкіпер перебрався в російський Урал
Український воротар Ярослав Годзюр продовжить кар'єру в Уралі.
Попереднім клубом 32-річного голкіпера був Терек.
В Україні Годзюр виступав за Чорногору, Газовик-Скалу і Динамо-2.
Відзначимо, що на сайті РФПЛ гравець числиться громадянином Росії.
Ярослав Годзюр и Григорий Иванов сразу после подписания контракта. Уже вечером новичок #ФКУрал проведет первую тренировку в "Бажовии" pic.twitter.com/Lc5bynFbH0— ФК Урал (@FCURAL) 14 июня 2017 г.
— 0
|
09.06.2017
Чому Ярмоленко - нетиповий футболіст, а Циганков стане новим Бейлом. Світові ЗМІ - про кращих гравців УПЛ
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua