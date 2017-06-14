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92 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.06.2017 16:21
Термаліка Путівцева та Коваля отримала нового головного тренера
Клуб з двома українцями у складі отримав нового тренера.
Як повідомляє офіційний сайт Термаліки, новим головним тренером клубу став Маріуш Румак.
Деталі контракту поки що не повідомляються.
В сезоні 2016/17 Термаліка посіла 7 місце в Екстраклясі, зазначає Футбол 24.
Нагадаємо, за Термаліку виступають Артем Путівцев та Володимир Коваль.
|Маріуш Румак. Світлина ФК Термаліка
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09.06.2017
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