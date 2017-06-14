Карпати отримали трансферний бан і позбулися шести очок

Рішенням ФІФА з Карпат знято шість очок, а також клуб отримав заборону на реєстрацію нових футболістів.

Карпати отримали покарання через невиплату боргу своєму колишньому футболістові Володимиру Гудимі.

Загальна сума боргу Карпат дорівнює майже 74 тисячам доларів.

Про те, що львівському клубу загрожує трансферний бан, адвокат футболіста Андрій Руденко заявляв ще в середині травня.

Скільки часу триватиме заборона Карпат на реєстрацію нових футболістів, поки що залишається невідомим, інформує Sport Arena.

Після зняття шести очок в активі Левів стало 24 очки, але це ніяк не вплинуло на їх турнірній положення.

Карпати залишилися на четвертому місці другої шістки УПЛ, випереджаючи Дніпро і Волинь.

Конфлікт львівського клубу і футболіста з приводу невиконання контрактних зобов'язань триває з початку 2014 року.

Влітку 2014 Палата вирішення суперечок ФФУ постановила розірвати контракт між Володимиром Гудимою і Карпатами з вини клубу, а також стягнути з львів'ян на користь гравця належні йому кошти.

Незважаючи на це, керівництво Карпат відмовилося виплачувати борг футболісту і у відповідь подало на нього в Франківський районний суд Львова.

А в середині лютого представники гравця подали позов до ФІФА, в якому проінформував про порушення львів'янами статуту ФІФА, що забороняє вирішувати справи в цивільних судах, і зажадав застосувати до них санкції.

Раніше повідомлялося, що Карпати очолить іспанець, який працював в Росії тренером Рубіна.