Комітет етики запропонував заборонити онлайн-передачу статистики матчів молодіжних команд

Однією з задач Комітету етики є не тільки боротьба з договірними матчами, а зміна регламентів з метою профілактики та унеможливлення проведення договірних матчів.

Було вирішено направити ряд звернень до відповідних організацій з пропозиціями змін, інформує Футбол 24.

Комітет попросив про можливість доступу членів Комітету етики до під трибунних приміщень та до кімнати арбітрів, а також внести до Кодексу етики заборону робити ставки особам, що задіяні у футболі.

Повідомляється також про можливість внесення пункту в контракти футболістів про надання дозволу клубам розривати контракти у разі притягнення до відповідальності за участь в договірних матчах або відсторонювати на час розслідування;

Також заборонити збирання, передачу та обробку інформації та статистики матчу наживо в молодіжних чемпіонатах і зробити впровадження механізму зупинки матчів молодіжних команд.