Комітет етики запропонував заборонити онлайн-передачу статистики матчів молодіжних команд
Однією з задач Комітету етики є не тільки боротьба з договірними матчами, а зміна регламентів з метою профілактики та унеможливлення проведення договірних матчів.
Було вирішено направити ряд звернень до відповідних організацій з пропозиціями змін, інформує Футбол 24.
Комітет попросив про можливість доступу членів Комітету етики до під трибунних приміщень та до кімнати арбітрів, а також внести до Кодексу етики заборону робити ставки особам, що задіяні у футболі.
Повідомляється також про можливість внесення пункту в контракти футболістів про надання дозволу клубам розривати контракти у разі притягнення до відповідальності за участь в договірних матчах або відсторонювати на час розслідування;
Також заборонити збирання, передачу та обробку інформації та статистики матчу наживо в молодіжних чемпіонатах і зробити впровадження механізму зупинки матчів молодіжних команд.
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09.06.2017
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