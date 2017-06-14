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Футбол. Комітет етики запропонував заборонити онлайн-передачу статистики матчів молодіжних команд
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14.06.2017  21:46

Комітет етики запропонував заборонити онлайн-передачу статистики матчів молодіжних команд

Однією з задач Комітету етики є не тільки боротьба з договірними матчами, а зміна регламентів з метою профілактики та унеможливлення проведення договірних матчів.

Було вирішено направити ряд звернень до відповідних організацій з пропозиціями змін, інформує Футбол 24.

Комітет попросив про можливість доступу членів Комітету етики до під трибунних приміщень та до кімнати арбітрів, а також внести до Кодексу етики заборону робити ставки особам, що задіяні у футболі.

Повідомляється також про можливість внесення пункту в контракти футболістів про надання дозволу клубам розривати контракти у разі притягнення до відповідальності за участь в договірних матчах або відсторонювати на час розслідування;

Також заборонити збирання, передачу та обробку інформації та статистики матчу наживо в молодіжних чемпіонатах і зробити впровадження механізму зупинки матчів молодіжних команд.
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