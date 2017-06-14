Захисник Динамо став вільним агентом

Захисник Андрій Цуріков став вільним агентом.

Про це повідомляє FootBoom.

24-річний лівий оборонець і київське Динамо за обопільною згодою розірвали угоду, що діяла до кінця нинішнього року.

Минулий сезон гравець провів на правах оренди в Олександрії і тепер, цілком можливо, підпише з "містянами" повноцінний контракт.

Якщо, звичайно, не відправиться за кордон - такий варіант також існує.

Що до можливої ​​появи Цурікова в Зорі, то, за даними видання, цей перехід малоймовірний.

З ним поки спілкувався тільки наставник Олександрії Володимир Шаран, який не приховує, що хотів би бачити вихованця запорізького футболу в своїй команді

Андрій Цуріков. Світлина fco.com.ua

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