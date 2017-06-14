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1091 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.06.2017 22:16
Захисник Динамо став вільним агентом
Захисник Андрій Цуріков став вільним агентом.
Про це повідомляє FootBoom.
24-річний лівий оборонець і київське Динамо за обопільною згодою розірвали угоду, що діяла до кінця нинішнього року.
Минулий сезон гравець провів на правах оренди в Олександрії і тепер, цілком можливо, підпише з "містянами" повноцінний контракт.
Якщо, звичайно, не відправиться за кордон - такий варіант також існує.
Що до можливої появи Цурікова в Зорі, то, за даними видання, цей перехід малоймовірний.
З ним поки спілкувався тільки наставник Олександрії Володимир Шаран, який не приховує, що хотів би бачити вихованця запорізького футболу в своїй команді
|Андрій Цуріков. Світлина fco.com.ua
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09.06.2017
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