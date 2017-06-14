Зоря і Арена Львів домовляються про проведення матчів Ліги Європи
Арена Львів визначається з клубами, які будуть тут грати в новому сезоні.
Трибуни стадіону у Львові можуть стати рідними відразу для трьох клубів - Карпат, Вереса і Зорі, інформує канал "Футбол 1".
Очікується, що львівська і рівненська команди будуть проводити тут матчі чемпіонату України.
А Зоря веде переговори про єврокубкові поєдинки.
Керівництво стадіону впевнене, що поле витримає навантаження.
Раніше за місяць на Арені Львів проводилося аж до восьми матчів.
В кінці місяця ситуація повинна прояснитися, пише Террикон.
"Сподіваємося, що в новому сезоні ми підпишемо договір з Карпатами. Ми на фінальній стадії. Йдуть переговори з Зорею з приводу матчів Ліги Європи, є усна домовленість. Зараз розробляється договір й остаточно оформлюються всі процеси. А з Вересом договір вже є", - сказав комерційний директор Арени Львів Олексій Семенюк.
"Вони подають нас як основний стадіон на сезон 2017/18. Деталі по кожному матчу ми обговоримо в майбутньому, коли з'являться конкретні запити", - сказав Семенюк.
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09.06.2017
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