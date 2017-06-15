Ворскла орендувала Кулача
Нападник Шахтаря Владислав Кулач перейшов в Ворсклу.
Про це на своїй сторінці в Інстаграм повідомив футбольний агент Вадим Шаблій.
Полтавський клуб орендував форварда на 1 рік.
"Полтавська Ворскла почала зміцнювати свій склад перед стартом нового чемпіонату. Сьогодні гравцем Ворскли став нападник Владислав Кулач. 24-річний гравець уклав орендну угоду з полтавським клубом терміном на один рік", - написав він.
"Владислав Кулач вже досвідчений футболіст, який може принести реальну користь. Він універсальний футболіст, який вміє вирішувати результат епізоду на користь своєї команди. Бажаю Владу удачі в серйозній команді, яка хоче прогресувати", - написав Шаблій.
У минулому сезоні УПЛ Кулач виступав за Зорю і провів 14 матчів, в яких забив 2 голи.
Полтавская Ворскла начала укреплять свой состав перед стартом нового чемпионата. Сегодня игроком Ворсклы стал нападающий Владислав Кулач. 24-летний игрок заключил арендное соглашение с полтавским клубом сроком на один год. Владислав Кулач уже опытный футболист, который может принести реальную пользу. Он универсальный футболист, который умеет решать исход эпизода в пользу своей команды. Желаю Владу удачи в серьезной команде, которая хочет прогрессировать.#prostarfootballagency
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09.06.2017
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