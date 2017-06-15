Ворскла орендувала Кулача

Нападник Шахтаря Владислав Кулач перейшов в Ворсклу.

Про це на своїй сторінці в Інстаграм повідомив футбольний агент Вадим Шаблій.

Полтавський клуб орендував форварда на 1 рік.

"Полтавська Ворскла почала зміцнювати свій склад перед стартом нового чемпіонату. Сьогодні гравцем Ворскли став нападник Владислав Кулач. 24-річний гравець уклав орендну угоду з полтавським клубом терміном на один рік", - написав він.

"Владислав Кулач вже досвідчений футболіст, який може принести реальну користь. Він універсальний футболіст, який вміє вирішувати результат епізоду на користь своєї команди. Бажаю Владу удачі в серйозній команді, яка хоче прогресувати", - написав Шаблій.

У минулому сезоні УПЛ Кулач виступав за Зорю і провів 14 матчів, в яких забив 2 голи.