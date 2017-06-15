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15.06.2017  12:07

Ворскла орендувала Кулача

Нападник Шахтаря Владислав Кулач перейшов в Ворсклу.

Про це на своїй сторінці в Інстаграм повідомив футбольний агент Вадим Шаблій.

Полтавський клуб орендував форварда на 1 рік.

"Полтавська Ворскла почала зміцнювати свій склад перед стартом нового чемпіонату. Сьогодні гравцем Ворскли став нападник Владислав Кулач. 24-річний гравець уклав орендну угоду з полтавським клубом терміном на один рік", - написав він.

"Владислав Кулач вже досвідчений футболіст, який може принести реальну користь. Він універсальний футболіст, який вміє вирішувати результат епізоду на користь своєї команди. Бажаю Владу удачі в серйозній команді, яка хоче прогресувати", - написав Шаблій.

У минулому сезоні УПЛ Кулач виступав за Зорю і провів 14 матчів, в яких забив 2 голи.

Полтавская Ворскла начала укреплять свой состав перед стартом нового чемпионата.  Сегодня игроком Ворсклы стал нападающий Владислав Кулач. 24-летний игрок заключил арендное соглашение с полтавским клубом сроком на один год.  Владислав Кулач уже опытный футболист, который может принести реальную пользу. Он универсальный футболист, который умеет решать исход эпизода в пользу своей команды.  Желаю Владу удачи в серьезной команде, которая хочет прогрессировать.#prostarfootballagency

Публикация от Shablii Vadim (@shablii_vadim) Июн 15 2017 в 1:40 PDT
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