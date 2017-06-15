Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Галатасарай планує орендувати Зінченка
Олександрія знову спробує орендувати форварда Динамо
Десна заявила про готовність до незалежного аудиту
Кубок Конфедерацій-2017: ФІФА запланувала три інновації у правилах футболу
Бразильський півзахисник Фред зможе допомогти Шахтарю у новому сезоні
Півзахисник Динамо залишиться в Олександрії
Новини
14:50
Футбол. Олександрія знову спробує орендувати форварда Динамо
14:18
Футбол. Десна заявила про готовність до незалежного аудиту
14:03
Футбол. Кубок Конфедерацій-2017: ФІФА запланувала три інновації у правилах футболу
13:53
Інше. Потап напише гімн для кропивницького футбольного клубу Зірка
13:39
Футбол. Бразильський півзахисник Фред зможе допомогти Шахтарю у новому сезоні
Усі новини
126 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
15.06.2017  12:27

Олександрія веде переговори з Богдановим

Олександрія веде переговори з півзахисником Олімпіка Андрієм Богдановим.

Деталі переговорів з хавбеком донеччан залишаються невідомими, пише Sport Arena.

27-річний Богданов раніше виступав у складі Олександрії.

У сезоні-2009/10, коли команда грала в Першій лізі, він провів 14 матчів і відзначився 2 голами.

У минулому сезоні Андрій Богданов був одним з важливих гравців донецької команди в лінії півзахисту.

Він зіграв у 24 матчах і забив 4 м'ячі.

Нагадаємо, за підсумками сезону в УПЛ команда Романа Санжара зайняла 4-е місце в турнірній таблиці УПЛ.

Команда зіграє в Лізі Європи з 3-го кваліфікаційного раунду.

З тієї ж стадії турніру почне свій єврокубковий шлях і Олександрія.

Раніше повідомялося, що голкіпер Сталі Паньків перейде в Олександрію.

Андрій Богданов. Світлина ФК Олімпік
Коментарі
 — 0

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.06.2017

Чому Ярмоленко - нетиповий футболіст, а Циганков стане новим Бейлом. Світові ЗМІ - про кращих гравців УПЛ
Як показують публікації Західних видань, інтерес до виконавців з вищого дивізіону нашого футболу є значний.
Календар першого етапу чемпіонату УПЛ сезону-2017/18. Шахтар і Динамо зіграють між собою у липні та жовтні
В'ячеслав Заховайло: Для українців європейський ринок практично закритий
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter