Олександрія веде переговори з Богдановим

Олександрія веде переговори з півзахисником Олімпіка Андрієм Богдановим.

Деталі переговорів з хавбеком донеччан залишаються невідомими, пише Sport Arena.

27-річний Богданов раніше виступав у складі Олександрії.

У сезоні-2009/10, коли команда грала в Першій лізі, він провів 14 матчів і відзначився 2 голами.

У минулому сезоні Андрій Богданов був одним з важливих гравців донецької команди в лінії півзахисту.

Він зіграв у 24 матчах і забив 4 м'ячі.

Нагадаємо, за підсумками сезону в УПЛ команда Романа Санжара зайняла 4-е місце в турнірній таблиці УПЛ.

Команда зіграє в Лізі Європи з 3-го кваліфікаційного раунду.

З тієї ж стадії турніру почне свій єврокубковий шлях і Олександрія.

Раніше повідомялося, що голкіпер Сталі Паньків перейде в Олександрію.