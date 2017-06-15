Останнє в розділі
126 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]15.06.2017 12:27
Олександрія веде переговори з Богдановим
Олександрія веде переговори з півзахисником Олімпіка Андрієм Богдановим.
Деталі переговорів з хавбеком донеччан залишаються невідомими, пише Sport Arena.
27-річний Богданов раніше виступав у складі Олександрії.
У сезоні-2009/10, коли команда грала в Першій лізі, він провів 14 матчів і відзначився 2 голами.
У минулому сезоні Андрій Богданов був одним з важливих гравців донецької команди в лінії півзахисту.
Він зіграв у 24 матчах і забив 4 м'ячі.
Нагадаємо, за підсумками сезону в УПЛ команда Романа Санжара зайняла 4-е місце в турнірній таблиці УПЛ.
Команда зіграє в Лізі Європи з 3-го кваліфікаційного раунду.
З тієї ж стадії турніру почне свій єврокубковий шлях і Олександрія.
Раніше повідомялося, що голкіпер Сталі Паньків перейде в Олександрію.
|Андрій Богданов. Світлина ФК Олімпік
— 0
|
09.06.2017
Чому Ярмоленко - нетиповий футболіст, а Циганков стане новим Бейлом. Світові ЗМІ - про кращих гравців УПЛ
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua