Тернопільській Ниві видали атестат для участі у другій лізі

Футбольний клуб Нива Тернопіль отримав від комітету з атестації футбольних клубів Федерації футболу України дозвіл на виступ у Другій лізі сезону 2017-2018 років.

Відповідне рішення комітет прийняв днями у Києві.

Разом із Нивою відповідний атестат отримали ще три клуби – Полісся з Житомира, ФК Львів та харківський Металіст 1925.

Однак, це ще не гарантує тернополянам місця у Другій лізі наступного сезону.

Остаточне рішення щодо складу учасників чемпіонату 21 червня прийме Конференція Професійної футбольної ліги, пише te.20minut.ua.