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156 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]15.06.2017 12:49
Тернопільській Ниві видали атестат для участі у другій лізі
Футбольний клуб Нива Тернопіль отримав від комітету з атестації футбольних клубів Федерації футболу України дозвіл на виступ у Другій лізі сезону 2017-2018 років.
Відповідне рішення комітет прийняв днями у Києві.
Разом із Нивою відповідний атестат отримали ще три клуби – Полісся з Житомира, ФК Львів та харківський Металіст 1925.
Однак, це ще не гарантує тернополянам місця у Другій лізі наступного сезону.
Остаточне рішення щодо складу учасників чемпіонату 21 червня прийме Конференція Професійної футбольної ліги, пише te.20minut.ua.
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09.06.2017
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