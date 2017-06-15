Мілан готовий заплатити за форварда Торіно 80 мільйонів євро

Нападник Торіно Андреа Белотті як і раніше є трансферною метою Мілана.

Сума відступних в контракті 23-річного форварда збірної Італії становить 100 мільйонів євро, однак угода може бути оформлена за 80 мільйонів.

Мілан готовий орендувати Белотті за 20 мільйонів євро із зобов'язанням викупу гравця через рік за 60 мільйонів.

У минулому сезоні чемпіонату Італії Белотті в 35 матчах забив 26 голів і віддав 8 результативних передач, пише Sports.ru.

Як відомо, раніше італійський Мілан підписав форварда Порту Андре Сілву.